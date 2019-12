Cinq idées cadeaux pour le temps des Fêtes

Alors que le temps des Fêtes est maintenant à nos portes, le 24 Heures a concocté une courte liste de cinq suggestions culturelles à mettre sous le sapin, pour ceux et celles qui n’auraient pas encore complété leurs emplettes de Noël.

1. Album – Wave, Patrick Watson

L’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson lançait, en octobre dernier,œ un tout nouvel opus intitulé Wave, et ce, plus de quatre ans après la sortie de son album précédent, Love Songs For Robots. L’artiste y propose un son toujours aussi raffiné, où les éclats de lumière rencontrent parfois des zones d’ombre, donnant un album tout en introspection, riche d’authenticité et de profondeur. La voix singulière du chanteur sert encore une fois à merveille les arrangements indie et folk de ce nouvel opus, des constructions harmoniques et mélodiques qui révèlent toute leur valeur après quelques écoutes. Chanson coup de cœur: Broken.

L’album Wave est disponible depuis le 18 octobre.

2. Livre – Les abysses, Biz

Le nouveau roman de l’artiste Biz, le livre Les abysses, raconte la relation fusionnelle entre Catherine, une étudiante au cégep, et son père Michel Métivier, en prison pour encore dix ans au pénitencier de Port-Cartier. Ils vouent l’un pour l’autre un amour inconditionnel, marqué néanmoins par un drame qui les épuise tout au long du roman, et que l’on découvrira uniquement à la fin du livre. Les mots de Biz, toujours aussi colorés, réussissent encore une fois ici à construire une intrigue forte et bouleversante, de laquelle on ressort profondément secoué.

Le roman Les abysses est disponible en librairie depuis le 3 octobre.

3. Bande dessinée - Paul à la maison, Michel Rabagliati

Véritable pilier de la bande dessinée au Québec, la populaire série de Michel Rabagliati compte désormais un neuvième tome intitulé Paul à la maison. Il s’agit peut-être du livre le plus intime du célèbre bédéiste, alors qu’il y raconte les deuils et les nombreuses épreuves qu’il a eu à traverser au courant des dernières années. Vingt ans après le premier Paul, intitulé Paul à la campagne, ce neuvième opus est aussi sombre qu’émouvant, malgré quelques traits d’humour disséminés un peu partout. Il représente d’une certaine manière un album bilan, l’alter ego de Michel Rabagliati étant pour une première fois mis en scène au présent (en 2012).

La bande dessinée Paul à la maison est disponible en librairie depuis le 14 novembre.

4. Poésie - Carnet de parc, Véronique Grenier

L’auteure Véronique Grenier publie avec Carnet de parc son troisième recueil de poésie, après avoir lancé ses deux premiers livres intitulés Hiroshimoi (2016) et Chenous (2017). Elle explore ici, avec une plume toujours aussi percutante et lumineuse, l’idée de la crise existentielle et les façons dont il est possible de les éprouver, sans fuite ni déni. À travers les nombreux bouleversements auxquels il est possible de faire face au cours d’une vie, Véronique Grenier cherche ici, humblement, à dégager un équilibre, à cerner les premiers pas d’une ligne de conduite.

Le recueil de poésie Carnet de parc est disponible en librairie depuis le mardi 8 octobre.

5. Festival d’humour - Dr. Mobilo Aquafest

Sébastien St-Jean / Agence QMI

Le festival d’humour indépendant Dr. Mobilo Aquafest reviendra ce printemps pour une cinquième année, du 1er au 16 mai. Quoi de mieux que d’offrir, pour les Fêtes, une paire de billets à un proche passionné d’humour? Trois galas sont prévus pour l’occasion: le Gala d’ouverture, présenté le vendredi 1er mai et animé par Virginie Fortin, le Gala Mi Festival, présenté le vendredi 8 mai et animé par Eddy King, et le Gala de Fermeture, présenté le samedi 16 mai et animé par le duo Sèxe Illégal. Tel que décrit par l’organisation, le Dr. Mobilo Aquafest est à la recherche de «formes hétéroclites du rire qui renversent les institutions du pouvoir» et représente un « moment d’expérimentation humoristique».

Les billets sont disponibles en ligne via le site internet du festival.