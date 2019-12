Comment forcer mon père à se protéger?

Mon mari et moi visitons régulièrement mes parents qui sont installés en résidence depuis six mois. Au début on avait senti un certain soulagement chez eux de s’être libéré du poids de leur maison et de tout l’entretien que ça supposait. Mais depuis quelques semaines, on a remarqué que mon père semblait en perdre des bouts. Rien de très grave me direz-vous, mais assez pour qu’on se demande s’il ne basculerait pas vers l’Alzheimer ?

On en a parlé à ma mère qui refuse de regarder la réalité en face. Pour elle, mon père a toujours été distrait, et ça n’a juste fait qu’augmenter avec le temps. Mais moi et mon mari ça nous inquiète, d’autant plus qu’on est conscients que ma mère ne s’est jamais occupée des affaires financières de mon père, et qu’en bon patriarche autoritaire qu’il est, il s’est toujours montré plus que discret sur tout ce qui concerne son portefeuille. Il a bien fait une procuration en faveur de ma mère en cas de maladie, mais sera-t-elle même capable de l’exécuter ?

Fille prudente

Vous avez raison d’être inquiète. Pas juste parce que votre mère risque d’avoir du mal à remplir sa tâche si elle était tenue d’exercer la procuration, mais parce que ladite procuration, n’aurait plus de valeur dans le cas où votre père perdrait ses facultés intellectuelles, comme dans un cas de maladie d’Alzheimer par exemple. Pour faire face à une telle situation, il lui faudrait avoir rempli un mandat d’inaptitude. Ce serait donc une bonne chose d’inciter vos parents à rencontrer un notaire dans les plus brefs délais pour procéder, avant qu’il ne soit trop tard. Et les deux devraient se livrer au même exercice.