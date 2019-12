Comptes de Noël

Nous savons tous et toutes que l’argent est bien souvent le nerf de la guerre et que les campagnes électorales coûtent de plus en plus cher.

L’année 2019 tire à sa fin et l’équipe de Donald Trump domine largement la course aux millions. Vrai que le président n’a pas à ferrailler pendant la période des primaires et des caucus et il en profite pour creuser l’écart qui le sépare de la machine démocrate.

Selon le site Axios, le président dispose de sept fois plus de fonds que les démocrates. On évalue la somme dont il dispose déjà à 63 millions comparativement à 8 millions du côté des adversaires.

J’ai déjà expliqué que Donald Trump et les républicains exploitent efficacement les réseaux sociaux, Facebook tout particulièrement, et que les efforts sont conjoints. Le Parti démocrate ne peut encore procéder ainsi puisque nous sommes encore loin d’avoir sélectionné le candidat ou la candidate qui représentera la formation politique en 2020.

Les démocrates prennent leur mal en patience et souhaite qu’une fois la course terminée, les différentes équipes des candidats mettent en commun leur trésor de guerre. Il est vrai qu’à lui seul Michael Bloomberg pourrait corriger la situation. Les démocrates sauront-ils s’unir pour triompher de Donald Trump? Les stratèges de la formation politique devraient déjà y travailler.