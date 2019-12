Conduite hivernale: quoi faire en cas de dérapage?

La chaussée enneigée ou glacée peut rendre la conduite très difficile, et surtout stressante. Voici quelques conseils d'un pro.

«Si vous perdez le contrôle du véhicule, une chose importante à faire est de fixer du regard la direction dans laquelle vous voulez aller, vos mains vont automatiquement suivre», explique Germain Goyer, journaliste automobile pour le Guide de l'auto et conducteur expérimenté.

Ce dernier rappelle que chaque type de voiture peut réagir différemment sur une plaque de glace ou une chaussée enneigée, d'où l'importance d'aller faire des tests avec son véhicule dans un contexte encadré, comme celui d'un cours de conduite hivernale. Plusieurs centres au Québec comme le circuit Mecaglisse offrent ces cours qui, selon Germain Goyer, devraient être obligatoires.

Il rappelle que certaines règles de base peuvent aussi faire toute la différence pour éviter un accident, comme celle de doubler la distance avec les autres conducteurs durant l'hiver et de toujours avoir les deux mains sur le volant.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour plus de conseils de conduite hivernale.

