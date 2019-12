Découvrir le plein potentiel des rêves

Experte réputée dans le domaine de l’interprétation des rêves et auteure à succès, Nicole Gratton propose à ses lecteurs de découvrir le plein potentiel des songes dans son nouveau livre, Le Pouvoir des rêves. Les nuits, loin d’être passives, peuvent être sources de créativité, apporter des réponses aux questions du jour, et engager le rêveur dans une vie inspirée.

Nicole Gratton assure que dormir n’est pas inutile et que le sommeil donne une pause bien méritée au corps et permet de renouveler la psyché. Les rêves permettent même d’ouvrir les portes du subconscient.

Le sujet est très intrigant, surtout quand elle parle des rêves récurrents, des rêves prémonitoires et même des rêves curatifs. C’est un univers mystérieux. « C’est un univers méconnu, malheureusement. Les rêves sont pourtant des outils extraordinaires pour mieux se connaître et mieux évoluer », note-t‐elle en entrevue.

Tenir un journal

Elle ajoute que « plus on est ouvert, plus il y a de l’information » dans nos rêves. Elle recommande d’ailleurs dans son livre de tenir un journal des rêves. « Juste le fait de s’intéresser aux rêves, c’est comme si la mémoire des rêves va se tonifier et s’améliorer parce qu’on sait à quoi ça sert. »

Elle suggère de tenir un journal de rêves, à garder sur sa table de nuit, en notant les images qui restent, au matin, « parce que ça part très rapidement ».

Nicole Gratton tient son propre journal de rêves depuis 40 ans. « Si je m’éveille trop rapidement, pouf, c’est parti, disparu, alors que c’est de l’information privilégiée qui nous est envoyée chaque nuit, par rapport à notre santé physique, notre bien-être émotionnel, nos préoccupations mentales et intellectuelles, et par rapport à notre cheminement intérieur et notre épanouissement spirituel. »

Elle rappelle que le rêve est très intime et parle du rêveur, pour le guider. « Il faut tenir un petit calepin à portée de main, avec un crayon, et noter quelques mots clés si on s’éveille pendant la nuit. Trois ou quatre mots suffisent pour que le lendemain, on puisse se souvenir du rêve au complet. »

« Sinon, le matin, on garde les yeux fermés, au réveil, et on se pose la question : qu’est-ce qui s’est passé ? À quoi ai-je rêvé ? Le dernier rêve du matin est le plus long et il est chargé d’un résumé de notre nuit, de toutes les solutions qu’on avait besoin de recevoir. Notre cerveau, dans cet environnement enrichi des images de la nuit, nous fait pratiquer de nouvelles aptitudes, nous prépare au changement, nous éclaire sur les périodes de doutes ou d’incertitudes. »

L’intention

Par la suite, les gens peuvent prendre une structure plus développée pour mieux les analyser, en inscrivant par exemple la date de la veille et deux ou trois événements de la journée. « Le contexte de jour influence la nuit suivante. Si on relit notre journal de rêve, une semaine plus tard, on ne se souvient plus du contexte. »

« Ce sur quoi j’insiste, c’est d’émettre une intention pour la nuit – l’induction. C’est le secret pour s’en souvenir plus et avoir des réponses plus claires à nos questionnements. Plus on a une intention, avant de se coucher, plus les rêves sont généreux en conseils, en informations, en éclairages. »

Le pouvoir de vos rêves

Nicole Gratton, Les Éditions JCL, 258 pages

Nicole Gratton a développé une expertise reconnue mondialement dans l’interprétation des rêves et a écrit plusieurs livres sur le sujet.

Elle est consultante, conférencière et directrice de l’École internationale des rêves, qu’elle a fondée en 1992.

EXTRAIT

« Je vous proposerai de tenir un journal de vos rêves et décrirai les types de songes que l’on peut expérimenter. Certains nous informent de façon concrète à propos d’un aspect de notre vie, d’autres nous permettent de stimuler notre créativité. Certains nous apportent des clés pour favoriser une guérison intérieure, d’autres nous ouvrent une porte vers le futur. Certains nous lient de façon spirituelle à d’autres personnes, vivantes ou décédées, d’autres nous invitent dans des dimensions nouvelles où tout est possible. »