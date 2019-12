Des policiers font une tournée de cadeaux à L’Assomption

Des policiers de L’Assomption ont réchauffé le cœur d’enfants de familles défavorisées, hier matin, en leur donnant des cadeaux achetés par des citoyens qu’ils ne connaissent pas.

« Un, deux, trois, quatre. Wow ! » s’est exprimé Emerick Whelan, 9 ans, atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, lorsqu’il comptait les blocs Lego qu’il a reçus d’une policière de L’Assomption, venue à son domicile avec des boîtes remplies de cadeaux.

« C’est génial que mes enfants voient les policiers dans un autre contexte que lorsqu’ils donnent des contraventions, a affirmé Isabelle Roy, la mère d’Emerick et de quatre autres enfants d’une famille reconstituée. On ne peut pas aller travailler pour le moment, mon conjoint et moi, car on a des enfants avec des besoins particuliers. »

L’arbre de la communauté

Jusqu’à aujourd’hui, des policiers de L’Assomption distribueront des présents à 248 enfants issus de 85 familles défavorisées de leur territoire.

Ces dons viennent du projet L’Arbre de la communauté, un sapin de Noël avec des boules bleues et rouges que les citoyens pouvaient acheter dans cinq pharmacies et représentant les enfants à parrainer.

Un chiffre signifiait l’âge de l’enfant pour lequel ils choisissaient d’acheter et d’emballer un cadeau, remis ensuite par les agents aux familles.

« On réussit à faire participer la communauté citoyenne pour ses propres voisins », a affirmé Danny Daneault, commandant par intérim du Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice, instigateur du projet pour une septième année de suite.

Surpris

Karine Boudreau, mère monoparentale de cinq enfants, a aussi reçu la visite des policiers.

« Je vois le sourire dans mes enfants, je suis émue », a dit la mère de 39 ans lorsque sa fille Thiffany acceptait son cadeau.

« Vas-tu pouvoir patienter jusqu’au 24 avant de l’ouvrir ? » a-t-on demandé à la fillette de 11 ans. « Non ! Mais ça surprend agréablement de recevoir des cadeaux de policiers le matin lorsqu’on est encore en pyjama », a répondu Thiffany.

Même son de cloche pour Frantz Souffran, 32 ans, qui doit de son côté travailler comme soudeur à Princeville dans le Centre-du-Québec.

« Ça me coûte extrêmement cher d’essence, alors c’est vraiment apprécié », a-t-il dit lorsque son fils de cinq ans a reçu son cadeau.

Souvenirs impérissables

Marie-Claude Drouin, policière qui participait à la distribution, a de son côté eu l’honneur de livrer un cadeau à un enfant dont elle a elle-même aidé à l’accouchement, le 17 juin 2009.

« Je m’en souviens très bien, j’ai pris la tête et les ambulanciers sont arrivés au domicile pour finir le travail », a-t-elle dit alors qu’elle remettait un cadeau à Amélia Lachapelle Mielle, l’enfant en question.

Les policiers ont également distribué des vêtements, des vivres et de la nourriture avec des dons de partenaires locaux.