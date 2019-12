Elle aide les endeuillés à traverser le temps des Fêtes en «douceur»

Traverser un deuil à Noël n’est pas une épreuve insurmontable, croient à la fois une thérapeute et une mère durement touchée qui aide maintenant d’autres familles éplorées.

À l’approche d’une période sensible, les personnes endeuillées devraient se donner le droit d’avoir du plaisir, en laissant une petite place aux émotions, affirment les deux intervenantes.

Le 18 novembre dernier, ils étaient plus d’une trentaine de parents réunis au CHUL pour la rencontre mensuelle de Solidarité-Deuil d’enfant (www.sdequebec.ca ), un organisme de soutien aux familles de la région de Québec ayant à affronter le décès d’un enfant.

Devant eux, Élise Carpentier, qui a perdu son fils à l’âge de deux ans en 2009, tentait de leur fournir des outils pour traverser le temps des Fêtes en douceur.

« J’ai trouvé cette période vraiment difficile, pas seulement la première année. Le seul mot que j’ai trouvé pour souhaiter du bon à une personne qui venait de perdre un enfant, c’est de la douceur. Joyeux, ça ne marchait pas pour moi. Je n’avais pas le goût de fêter comme avant. Noël, c’était pour les enfants et je n’avais plus d’enfant », a-t-elle expliqué.

Des solutions

Dix ans plus tard, Élise est maintenant mère de deux filles de 7 et 4 ans. Comme d’autres, elle jonglait avec un sentiment de culpabilité lors du premier Noël sans son fils.

« Il fallait trouver une solution pour répondre à mes besoins à moi sans me sentir coupable de gâcher la fête des autres. Le 24 décembre, j’ai mangé un gros sac de Doritos et j’ai repeinturé la salle à manger. Je me changeais les idées et j’étais efficace. Ça n’a pas été si mauvais. J’ai réalisé aussi que je n’étais pas seule à avoir le cœur magané à Noël », ajoute la citoyenne de Lac-Saint-Charles.

Après avoir banni les décorations, Élise a recommencé à égayer graduellement sa maison. « J’avais décidé de faire un beau bonhomme de neige au cimetière pour mon petit homme. Je me suis aussi fait un arbre de Noël pour Alex, pas un sapin mais un arbre. Chaque année, je vais acheter une décoration. C’est comme si je pouvais encore lui faire un cadeau. »

Photo Simon Clark

Période sensible

Malgré la peine, les gens endeuillés peuvent profiter d’une pause. « Vous avez droit au bonheur malgré votre malheur et il va y en avoir de plus en plus », a-t-elle lancé à son groupe.

Ailleurs, d’autres gens se sont réunis récemment pour parler de l’être cher disparu. Le 1er décembre, la thérapeute Sylvie Gagné avait invité les gens au Monastère des Augustines. Apaisement, harmonie et paix ont fait partie de son vocabulaire.

« Il faut s’occuper de soi et créer de nouveaux rituels. Chacun trouve sa façon. Le processus du deuil est méconnu, ce n’est pas facile d’aller chercher de l’aide », admet la spécialiste.

Selon Mme Gagné, la nouvelle tendance qui consiste à écourter les funérailles n’aide pas toujours à traverser le deuil. « Les gens restent avec un manque, on se coupe de notre peine. Après quelques années, on n’ose plus en parler. Il faut des gens prêts à nous entendre. On doit sortir de l’isolement, en parler pour trouver du réconfort. »