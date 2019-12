Équipement de ski à trimballer?

Entre la maison et les pentes de ski alpin ou les pistes de ski de fond, il n’est pas question que les bâtons, les bottes, les skis, le matériel de fartage, le casque et les lunettes s’entrechoquent dans la voiture. C’est pourquoi plusieurs accessoires permettent de transporter l’équipement des skieurs de façon sécuritaire et sans l’abîmer. En voici quelques-uns pour vous inspirer.

L’équipement sur le dos

Les bottes, le casque, les lunettes, les vêtements de rechange, la gourde d’eau... Aucun skieur et planchiste n’a assez de deux mains pour transporter tout cet équipement sans échapper quelques morceaux au pied de la montagne. Il est plus judicieux de réunir vêtements et accessoires dans un sac de transport, qui réduira en plus les risques de perte et de bris. Ce modèle (45 litres) nommé Slick Boot Pack II de K&B Sport, par exemple, comprend un grand compartiment principal, une pochette doublée en feutre pour les lunettes, une pochette extérieure en filet pour le casque, et des courroies latérales en néoprène extensible pour y placer les bottes.

Hop, sur le toit !

Lorsque la voiture familiale se remplit le samedi matin, accueillant les membres de la famille et des amis prêts à affronter la montagne, il se peut qu’il ne reste plus beaucoup d’espace pour les skis et les bâtons. Fixer une boîte de transport, comme le modèle Force XT XL de Thule, sur le toit du véhicule peut alors vous offrir le rangement nécessaire. Elle se monte facilement grâce au système PowerClick qui s’enclenche lorsque correctement ajusté. D’un volume de 500 litres, elle peut contenir jusqu’à 7 paires de skis. Les barres transversales ne sont pas incluses.

Trousse de fartage

Pour éviter d’éparpiller les farts et accessoires de fartage dans le coffre de la voiture ou dans votre sac de sport, il est préférable de les glisser dans une trousse. Celle-ci par exemple, la Waxpack P0034 de SWIX, comprend trois farts en bâton (V40, V60, K22), un liège synthétique, un tissu nettoyant, un défarteur en aérosol et un racloir, dans une pochette à fermeture éclair. Il s’agit également d’un beau cadeau pour un fondeur.

Les skis, dans le sac

Pour ranger et transporter les bâtons et skis de fond tout en réduisant les chocs, pourquoi ne pas leur offrir une place à l’abri et bien au chaud dans un sac comme ce modèle Grande de Garneau. Celui-ci peut contenir trois paires de skis et pôles dans deux sections indépendantes tout en gardant de la place pour y déposer vos cires et autres accessoires. Des attaches se chargent de maintenir l’équipement bien en place, alors que ses courroies facilitent le transport en bandoulière.

Prêt à voyager

Peut-être prévoyez-vous dévaler les pentes de célèbres montagnes du monde avec vos skis ou votre planche... Dans ce cas, une housse pour le transport des skis pourrait devenir votre meilleure compagne de voyage ! Ce modèle Wed’ze peut transporter quatre paires de skis avec bâtons ou trois planches à neige avec fixations. Il est même possible d’ajuster la longueur de la housse à celle de son équipement. Ses parois en mousse et son fond rigide offrent une protection maximale contre les chocs, tandis que sa poignée et ses roulettes permettent de la trimballer facilement.

Housses pratiques

Évitez d’abîmer votre casque et vos lunettes lors du transport ou lorsque vous ne les utilisez pas en les glissant dans une housse de protection comme celles-ci de Wed’ze. Bien qu’elles ne puissent les protéger des impacts violents, elles les défendent contre d’éventuelles égratignures.