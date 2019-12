Gros défi avant Noël

WINNIPEG | On ne donnait pas cher de la peau des Jets avant que ne s’amorce cette saison. La situation nébuleuse entourant Dustin Byfuglien ainsi que les départs de Ben Chiarot, de Tyler Myers et de Jacob Trouba laissaient présager un hiver encore plus rude qu’à l’habitude dans la capitale manitobaine.

Or, avec la mi-saison qui pointe à l’horizon, la troupe de Paul Maurice est toujours au plus fort de la course pour une place en séries éliminatoires. Avant les rencontres de dimanche, elle occupait le troisième rang de la section Centrale.

Le Canadien devra bien se tenir s’il souhaite conclure la première portion de ce voyage de deux semaines avec un dossier gagnant.

Il faut dire que Connor Hellebuyck fait tout un travail devant le filet. À sa quatrième campagne au poste de titulaire, le grand gardien américain affiche des statistiques similaires à celles qui lui avaient permis d’être finaliste au trophée Vézina, en 2017-2018.

Évidemment, il serait surprenant qu’il savoure 44 victoires, comme cela avait été le cas lors de cette saison, mais sa moyenne de buts accordés de 2,44 et son taux

d’efficacité de ,926 s’y apparentent.

D’ailleurs, il a déjà enregistré trois jeux blancs, un sommet dans la LNH. Une statistique d’autant plus révélatrice que les Jets sont l’une des équipes les plus généreuses du circuit en accordant une moyenne de 32,5 tirs par match.

Chiarot conscient de la commande

Le défi que représentent les Jets sera fort différent de celui des Oilers, dont la contribution offensive est principalement le fruit de deux joueurs. Non, les Jets n’alignent pas de Connor McDavid ou de Leon Draisaitl, mais la menace peut venir de plusieurs bâtons.

« C’est une équipe qui a beaucoup de profondeur à l’avant. Plusieurs de leurs attaquants sont très habiles », a souligné le défenseur du Tricolore, samedi soir, avant de quitter Edmonton.

Régulier comme une horloge, Mark Scheifele domine les pointeurs de son équipe avec 37 points en 36 matchs. Patrik Laine, ressuscité, avance à un rythme d’un point par match. Rythme également suivi de près par Kyle Connor.

Quant à Blake Wheeler, bien qu’il ne produise pas à un rythme de 91 points, comme lors des deux saisons précédentes, sa contribution est tout de même régulière, comme le démontrent ses 30 points.

Menaces multiples

Et il ne faut pas oublier Nikolaj Ehlers, l’un des deux marqueurs d’au moins 15 buts de l’équipe (Scheifele mène avec 17).

On est loin d’un monstre à deux têtes.

« Quand ils sont dans leur élément, ils peuvent marquer un nombre impressionnant de buts. Si on leur donne trop d’occasions, ils pourraient répéter ce que les Oilers nous ont fait ce soir [samedi]. D’ailleurs, ils viennent de battre le Wild 6 à 0 », a indiqué Chiarot, que les Thrashers d’Atlanta, ancêtres des Jets, avaient réclamé au quatrième tour du repêchage de 2009.

« J’ai hâte de les affronter, a ajouté le défenseur. Ce sera plaisant de pincer les gars que j’avais l’habitude d’affronter pendant les entraînements. »

Éviter le rattrapage

Véritable problème depuis son arrivée dans l’ouest du pays, le Tricolore devra éviter de connaître un autre lent début de match.

D’ailleurs, c’était le principal sujet de discussion, samedi soir, au terme du revers de 4 à 3 face aux Oilers.

« On n’est pas rendu au point où c’est inquiétant, mais nous devons faire mieux », a entre autres déclaré Brett Kulak.

Essayer de jouer du hockey de rattrapage risque de ne pas être une bonne idée contre les Jets. Ceux-ci ont subi seulement deux revers lorsqu’ils mènent après 20 minutes de jeu et ils sont invaincus lorsqu’ils dominent après deux périodes.