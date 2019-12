Hyun-Jin Ryu avec les Blue Jays pour 80 M$

Le lanceur Hyun-Jin Ryu aurait signé un contrat de quatre ans et 80 millions $ avec les Blue Jays de Toronto, a rapporté le réseau ESPN dimanche.

L'amélioration de la rotation de lanceurs était une des priorités des Blue Jays pendant la saison morte. Disons que c'est déjà mission accomplie pour le club torontois avec l'addition de Ryu et de Tanner Roark, signataire cette saison d'un contrat de deux ans d'une valeur de 24 millions $.

Lorsque l'entente sera officialisée, elle deviendra le troisième pacte le plus lucratif de l'histoire des Blue Jays. Seuls Vernon Wells (7 ans, 126 millions $) et Russell Martin (5 ans, 82 millions $) auront touché plus que Ryu dans l'uniforme des Jays, une fois que le contrat du Sud-Coréen sera terminé.

Invité pour la première fois de sa carrière au match des étoiles la saison dernière, Ryu, 32 ans, a terminé deuxième au scrutin du trophée Cy-Young dans la Ligue nationale.

Le gaucher a affiché un dossier de 14-5 et une moyenne de points mérités de 2,32 à sa sixième campagne avec les Dodgers de Los Angeles, tout en retirant 163 frappeurs sur des prises.

Aux dernières nouvelles, les Blue Jays étaient également intéressés à rapatrier le lanceur David Price, selon le média The Athletic.

Les Jays seraient en discussion avec les Red Sox de Boston en vue d’un possible échange impliquant leur ancien lanceur.

Les Jays ne seraient cependant «pas près» d’acquérir Price. Le principal enjeu serait de déterminer quel part des trois ans et 96 millions $ restants au contrat du gaucher de 34 ans les Red Sox seraient prêts à garder dans leur organisation.