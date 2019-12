Il amène ses employés travailler sous les palmiers

Pour permettre à ses employés de recharger leurs batteries en plein cœur de l’hiver, le président d’un cabinet de courtage en assurance de Québec déménage le bureau en Floride pour cinq semaines, à compter de février.

Il n’est pas rare de voir des entreprises offrir des vacances dans le Sud à leurs employés. Dans le cas de Gamache Assurances, on a choisi de modifier la formule pour permettre un séjour prolongé.

Le président, Luc Gamache, a loué une grande maison à Kissimmee avec piscine et spa où pourra s’installer une douzaine de personnes pour travailler tout en profitant du soleil.

« C’est un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques années », a affirmé M. Gamache.

Parmi les valeurs de l’entreprise, l’esprit d’équipe et le plaisir au travail occupent une place importante.

Pas étonnant alors que cette proposition ait emballé les employés, comme la conseillère en assurance de dommage, Élodie Fernandez.

« J’ai réalisé que c’était bien vrai à partir du moment où on a réservé les billets d’avion. J’attends cette aventure avec impatience. », a lancé Mme Fernandez.

« On passe la moitié de notre vie au travail. Je n’ai pas trop d’inquiétudes de partir avec des collègues. On est une équipe solidaire. On a déjà cette vie en communauté au sein du bureau. On va apprendre à se découvrir un peu plus en profondeur, mais je pense que ça ne peut être que positif », a ajouté Mme Fernandez.

Hébergement fourni

L’entreprise paie les coûts d’hébergement et l’installation de l’infrastructure technique, tandis que les employés assument le prix de leur billet d’avion. Les conjointes et les enfants ont aussi été invités à prendre part au voyage.

« On va se faire des épiceries communes et on va se partager certains coûts là-bas », a dit le président.

« En assurance, le printemps représente une période de pointe. Je me suis dit qu’après avoir passé l’hiver, j’aimerais ça que les gens aient rechargé leurs batteries pour cette grosse période. Quoi de mieux que d’aller au soleil ? À la fin de la journée, tu peux plonger dans la piscine ou aller marcher dehors. Disney n’est pas loin pour ceux qui veulent y aller la fin de semaine », a expliqué M. Gamache.

Un projet pilote

« C’est vrai qu’on travaille, mais quand on a terminé la journée, on n’est pas du tout dans le même contexte qu’à Québec », a exprimé le président.

La participation s’est faite sur une base volontaire, mais la majorité des employés ont accepté de vivre cette expérience.

« C’est un projet pilote. Si c’est concluant, on va changer de destination tous les ans », a dit M. Gamache confiant.

Au moins une ou deux personnes resteront au bureau pour traiter le courrier et accueillir les clients. Avec toutes les possibilités offertes par le télétravail, la distance n’est pas un obstacle, estime M. Gamache.

Gamache Assurances en bref