Les Jays font le pari avec un ancien cogneur de 30 circuits

Les Blue Jays de Toronto ont accordé un contrat d’un an au joueur d’avant-champ Travis Shaw, dimanche.

Selon le réseau MLB Network, la valeur de l’entente est de 4 millions $. Des bonis de performance pourrait faire grimper celle-ci jusqu’à 4,65 millions $.

Shaw a passé les trois dernières saisons avec les Brewers de Milwaukee, après avoir porté l’uniforme des Red Sox de Boston lors des deux campagnes précédentes. En 2017 et 2018, il avait claqué plus de 30 circuits, mais cette année, il s’est contenté de sept longues balles et de 16 points produits en 86 matchs. Il a conservé une faible moyenne au bâton de ,157.

Le joueur de 29 ans peut évoluer aux troisième, deuxième et premier coussins, mais c’est à cet endroit qu’il pourrait se retrouver en 2020, d’après le site TSN.ca.