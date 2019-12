Les retours sportifs de l'année 2019

Chaque année, des sportifs surprennent les amateurs avec des retours spectaculaires au sommet de leur discipline. Voici cinq ayant marqué 2019:

Maxence Parrot

En 2019, Maxence Parrot a livré la compétition la plus difficile de sa vie et ce n’était pas sur sa planche à neige. Le Québécois a lutté et remporté sa bataille contre le cancer. Il avait reçu un diagnostic de lymphome de Hodgkin à la fin de l’année 2018 et a passé les premiers mois de 2019 en chimiothérapie. Moins de trois mois après son dernier traitement, Parrot a remporté la médaille d’or au Big Air des X Games d’Oslo, en Norvège. Le natif de Bromont a aussi remporté l’épreuve de Big Air lors de la Coupe du monde de Pékin, à la mi-décembre.

«Je suis très fier de moi, a répété Parrot. Juste d’être en haut, d’être sur ma planche, de voir mes amis riders, c’était un vraiment beau moment pour moi», avait dit Parrot après son dernier sacre.

Vernon Adams fils

Personne n’avait prédit que Vernon Adams fils connaîtrait une excellente saison avec les Alouettes de Montréal en 2019. Il n’était même pas le quart-arrière partant après le camp d’entraînement et avait été libéré l’année précédente. Et pourtant, l’athlète de 26 ans a conquis le cœur des amateurs montréalais, et ce, à coups de performance inspirante. En 15 parties, il a complété 283 passes pour 3942 verges et 24 touchés. En plus de ces statistiques, Vernon fils a surtout permis aux «Als» de finir la campagne avec un dossier de 10-8 et d’ainsi participer aux éliminatoires pour une première fois depuis 2014.

Tiger Woods

Après de nombreuses années marquées par les blessures, Tiger Woods a réussi tout un exploit en remportant un premier tournoi majeur depuis 2008. En effet, l’ancien numéro 1 mondial a gagné son cinquième Tournoi des Maîtres en avril. Woods a également bien complété son année en menant l’équipe américaine à la victoire lors de la Coupe des Présidents, lui qui en était le capitaine.

Kawhi Leonard

En obtenant les services de Kawhi Leonard en juillet 2018, les Raptors de Toronto ont joué gros. Oui, ils mettaient la main sur l’un des cinq meilleurs joueurs au monde, mais également sur un athlète qui venait de rater plus de la moitié de la saison précédente en raison d’une grave blessure à une épaule. Leonard n’a pas déçu en devenant un meneur d’hommes hors pair et en donnant aux Raptors le premier championnat de la NBA de leur histoire. La super vedette de 28 ans a ensuite quitté le Canada pour les Clippers de Los Angeles, mais il fera toujours partie de l’histoire de l’unifolié.

Shea Weber

Le capitaine du Canadien de Montréal a effectué un retour au jeu à la fin de l’année 2018, lui qui était incommodé par une grave blessure au genou nécessitant une opération et une longue convalescence. Il a ensuite inscrit 33 points en 58 parties et sa présence a permis au CH d’être dans la course aux séries éliminatoires jusqu’à la fin. C’est cependant cette saison que Shea Weber a réellement confirmé son retour. En 36 parties, il a touché la cible 11 fois et fourni 18 aides pour 29 points. S’il maintient ce rythme en 2020, il connaîtra sa meilleure campagne au plan statistique depuis 2013-2014 et devrait logiquement recevoir une nomination pour le trophée Norris.