Palmarès des meilleurs balados de 2019 et des plus marquants de la décennie

Les meilleurs balados francophones de 2019

2019 a été une année florissante pour le monde du balado au Québec et dans le reste de la Francophonie. Voici cinq balados en français qui ont su tirer leur épingle du jeu au cours de cette année particulièrement productive.

Synthèses: Le cas Louise Chaput – QUB radio

Synthèses est tout simplement le balado de true crime le mieux réalisé du Québec. Terminée, l’époque où le balado québécois pouvait être considéré comme une version moins complète de ce qui se faisait chez nos voisins du Sud. La deuxième saison, sortie en 2019, est particulièrement bien réussie et vous fera plonger dans le cas complexe de Louise Chaput.

François Bellefeuille: 3.7 planètes – Ici Radio-Canada Première

Ce projet de François Bellefeuille aborde avec intelligence et humour le très sérieux sujet de l’environnement. Un balado parfait pour ceux d’entre vous qui cherchent à rire de leur écoanxiété.

Trafic: À la recherche du client – Télé-Québec

Un bel exemple de la façon dont le balado peut fonctionner en complément d’un autre médium, Trafic nous explique les dessous du terrible monde de l’exploitation sexuelle des jeunes filles, parallèlement au documentaire du même nom.

Les forces du désordre – Slate.Fr

Ce balado français de la journaliste Samia Basille nous transporte en pleine manifestation des «gilets jaunes», cet important mouvement qui a marqué l’actualité internationale cette année. En donnant la parole autant aux manifestants qu’à la police, le balado peint un portrait relativement complet de ce conflit rapidement devenu synonyme de violence.

Pourquoi Julie? – QUB radio

La chanteuse Julie Masse a beaucoup fait jaser en 2019, au point d’être l’une des célébrités les plus recherchées sur Google cette année au Québec. L’excellent balado d’Émilie Perreault a fort probablement contribué à cette popularité. Que vous soyez des passionnés de la musique de l’artiste québécoise ou simplement des amateurs de bons balados, Pourquoi Julie? vous plaira certainement.

Les balados américains les plus marquants de la décennie

Bien que le milieu du balado au Québec et dans le reste du monde soit aujourd’hui en pleine expansion, force est d’admettre que les Américains ont fait leurs preuves depuis de nombreuses années dans cette industrie. Voici donc cinq des plus importants balados américains de la dernière décennie.

Serial – WBEZ

La première saison de Serial a révolutionné l’industrie en 2015 en démontrant que le balado pouvait rapidement captiver des dizaines de millions d’auditeurs. Le balado d’enquête de Sarah Koenig a été maintes fois copié depuis, mais rarement égalé. Peu importe vos préférences, tout amateur de balados devrait avoir écouté Serial.

StartUp – Gimlet Media

Ce balado américain a commencé en 2014 avec une idée qui, à ce moment, était particulièrement ambitieuse pour ce type de production: nous faire découvrir, étape par étape, comment l’animateur Alex Blumberg et son complice Matthew Lieber ont mis sur pied leur propre entreprise de balados, Gimlet Media. Cinq ans plus tard, l'entreprise est maintenant connue pour son excellente sélection de balados et a été achetée en février par Spotify pour plus de 200 millions de dollars US. Si vous cherchez à savoir comment lancer votre propre entreprise, beaucoup de balados vous proposent aujourd’hui des conseils, mais rares sont ceux qui peuvent vous prouver ce qu’ils avancent aussi clairement que StartUp.

The Joe Rogan Experience – Joe Rogan

Que vous aimiez ou non sa personnalité flamboyante, il est impossible de nier la notoriété que Joe Rogan s’est construite à travers son balado, commencé en 2009. The Joe Rogan Experience et le balado d’entrevues similaire WTF with Marc Maron sont maintenant des incontournables des palmarès de balados les plus populaires et ont reçu, à eux deux, une tonne d’invités exceptionnels comme Elon Musk ou Barack Obama, que le commun des mortels n’aura jamais la chance d’interviewer.

Caliphate – The New York Times

Bien que de très bons balados d’enquête aient vu le jour ces 10 dernières années, Caliphate a démontré une fois pour toutes que le balado est une forme de journalisme aussi valide et pertinente que le reportage papier ou le documentaire. Suivant les périples de la journaliste Rukmini Callimachi dans ses recherches sur la guerre contre le groupe État islamique, cette production du New York Times expose avec brio les activités du groupe terroriste et la réalité des nombreuses vies touchées par ses actions.

The Moth Radio Hour – PRX et Radiotopia

Après 10 ans d’histoires extraordinaires racontées par des gens bien ordinaires ou des célébrités, ce balado est toujours aussi pertinent pour quiconque aimerait apprendre à bien raconter une histoire. À première vue plus modeste que beaucoup d’autres productions, The Moth Radio Hour reste aujourd’hui une référence dans le domaine du balado, uniquement grâce à la qualité des histoires racontées.