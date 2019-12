Photos souvenirs: David La Haye

Les débuts

Photo d'archives

En 1988, David La Haye, 22 ans, décrochait le rôle de Lou, dans le film Dans le ventre du dragon aux côtés de Steve (Rémy Girard) et Bozo (Michel Côté), distributeurs de circulaires, et de leur boss (Pierre Curzi). Dans cette étrange science-fiction du réalisateur Yves Simoneau, Lou se soumet à des expériences dans un laboratoire, sans savoir que les médicaments qu’on lui administre accélèrent le vieillissement.

Question de look

Photo Chantal Poirier

Photo récente prise en 2016. Pour les besoins de plusieurs rôles, il s’était laissé pousser d’impressionnantes barbe et tignasse. C’est ainsi que son personnage dans la dernière saison de Mirador à Radio-Canada avait adopté un nouveau look avec chignon. Depuis, le comédien a rasé tout ça et il se promet de jouer des rôles d’avocat et d’homme d’affaires plutôt que de trappeur et de colon français.

L’amant romantique

Photo d’archives

Si on lui confie souvent des rôles de personnages durs et dérangés, David joua le rôle d’un amoureux passionné dans le film Nouvelle-France de Jean Beaudin (Le matou), sorti en 2004, il y a plus de 15 ans. Dans cette fresque historique de 35 millions, coproduite avec l’Angleterre et la France, le comédien campe le rôle d’un coureur des bois follement amoureux de la fille du meunier (Noémie Godin-Vigneau).

Premier prêtre

Photo d'archives

En 1992, David La Haye, 25 ans, dans la série Montréal P.Q. Dans cette série de Victor-Lévy ­Beaulieu, il ­interprétait ­l’abbé Edmond ­Brisebois, le fils prêtre de ­l’énigmatique Mme ­Félix ­(Monique Miller) qui ­régnait sur le milieu ­montréalais de la prostitution. David a jusqu’à ­maintenant ­campé pas moins de 30 rôles à la télé, dont quelques ecclésiastiques.

Tête d’acteur

Photo d’archives, Télé-Québec

Dans le docu-fiction Marie-Antoinette, tourné en 2006, David La Haye entrait dans la peau du cardinal de Rohan, aux côtés de Karine Vanasse. Les acteurs avaient relevé le défi du film, tourné dans un environnement complètement dénudé, sur fond vert. Avec ce regard perçant et cette superbe tête d’acteur caméléon, le comédien a joué jusqu’à aujourd’hui dans plus de 50 productions cinématographiques.