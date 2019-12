Quatre tragédies en six heures

La saison de motoneige est encore jeune, mais elle a déjà connu une journée noire samedi. Trois jeunes motoneigistes ont perdu la vie dans des accidents distincts à travers le Québec, tandis qu’un autre, âgé d’à peine cinq ans, lutte toujours pour sa vie.

À lire aussi : Vaut mieux attendre après les Fêtes

Outaouais

Photo courtoisie, Instagram

Vicky Léveillée, une femme 20 ans, de Gatineau, faisait partie d’un groupe qui s’amusait à faire de la motoneige sur le lac Noir, vers 22 h. Puis, les autres membres du groupe ont perdu de vue la victime avant de la retrouver inanimée sur le lac. Elle aurait heurté une souche d’arbre en bordure du plan d’eau, puis elle aurait été éjectée de son engin, selon la Sûreté du Québec. La jeune femme a été transportée dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Monts-Valin

Photo courtoisie

Un enfant de quatre ans, Louis Laberge, a perdu la vie après avoir été happé par une camionnette dans une entrée de cour privée dans les Monts-Valin, vers 17 h. La tragédie s’est produite devant un chalet dans la zec Martin-Valin. L’impensable est survenu lorsque des personnes s’affairaient à déplacer une camionnette pour permettre à une motoneige de sortir de la cour. L’enfant a été heurté alors qu’il se trouvait devant le véhicule.

Un ange envolé

« Quand on a notre enfant, on croit que c’est pour la vie. On savoure chaque moment, mais en sachant qu’il y en aura de nombreux autres », a écrit sa mère, Catherine Verreault, dans un touchant message sur les réseaux sociaux.

« Aucun mot ne peut expliquer ma peine, je suis fracassée de l’intérieur. Vole mon ange d’amour ! Et reste dans nos cœurs, on a besoin de toi. »

Lac-Saint-Jean

Photo courtoisie

Mychaël Beaudoin, 30 ans, de Sainte-Tite, est décédé après avoir longuement lutté pour sortir des eaux dans lesquelles il était tombé, dans le lac aux Grandes Pointes, au Lac-Saint-Jean, vers 22 h. La glace a cédé sous son bolide, l’entraînant dans les eaux glacées. Il s’est accroché à la couverture de glace en tentant de s’extirper du lac. De bons samaritains lui ont soumis cordes et échelles pour l’aider à retrouver la terre ferme. Les services d’urgence ont tenté plusieurs manœuvres de réanimation, en vain.

Baie-Saint-Paul

Un enfant de cinq ans lutte pour sa vie après que la motoneige sur laquelle il se trouvait, avec un adulte, eut percuté un chalet, vers 16 h. L’accident s’est produit sur le boulevard Monseigneur-De Laval, où les services d’urgence sont intervenus vers 16 h samedi. La motoneige est alors entrée en collision avec une résidence secondaire pour une raison inconnue. Le jeune garçon repose dans un état critique.