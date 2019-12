Sa famille biologique comme cadeau

SAINT-ZOTIQUE | Un homme de 61 ans de la Montérégie qui a été adopté à l’âge de huit mois vivra « le plus beau Noël » de sa vie avec sa famille biologique qu’il vient de retrouver après des années de recherches.

« Malgré mon âge, c’est sans aucun doute le Noël auquel j’ai le plus hâte et je m’attends à ce que ce soit très émotif », se réjouit Philippe Hamel. Il passera la journée du 25 décembre à Ottawa avec sa mère biologique, ses deux sœurs et son frère dont il a appris l’existence en octobre dernier.

« Ce sera le plus beau Noël que j’aurai jamais eu », poursuit sa mère retrouvée, Heather Albert, qui soufflera 80 bougies en février.

Photo courtoisie

La dame n’avait jamais dévoilé à ses trois derniers enfants l’existence de ce frère plus âgé qu’elle a laissé en adoption lorsqu’elle n’avait que 18 ans.

Elle a accouché de son premier enfant avec l’homme qu’elle fréquentait, mais avec qui elle n’était pas mariée. Un grave péché à l’époque. On lui avait fait comprendre que l’adoption était le seul dénouement heureux. Ils se sont pourtant dit « oui » quelques années plus tard et ont eu trois autres enfants.

« Je n’avais pas le courage de leur dire », avoue-t-elle avec regret.

« C’était un secret très lourd à porter pendant toute ma vie et maintenant je me sens libérée », ajoute-t-elle. Son mari et père de Philippe Hamel est décédé en février 2018.

Rencontre émouvante

Les retrouvailles tant attendues ont eu lieu le 26 octobre dernier lorsqu’il s’est rendu chez sa mère à Ottawa.

« Lorsqu’elle a ouvert la porte de sa maison, on s’est regardés et on s’est pris dans nos bras pendant quelques minutes sans rien dire. Même si j’avais voulu dire quelque chose, j’en étais incapable », confie-t-il ému.

Pour sa mère, ce fut également une rencontre bouleversante.

« J’ai attendu ce moment toute ma vie et c’était irréel de le voir sur mon portique », admet celle qui a toujours gardé l’espoir de retrouver son fils. « Donner mon enfant en adoption a été la chose la plus difficile à faire de ma vie », révèle la septuagénaire.

L’accueil de sa « nouvelle » famille a été chaleureux pour le retraité qui a gagné sa vie comme technicien en génie industriel à l’École Polytechnique de Montréal.

« Je me suis senti chez moi aussitôt que j’ai franchi le seuil de sa porte », se souvient le résident de Saint-Zotique.

Ensemble, ils ont parlé pendant près d’une heure de son enfance heureuse.

Photo courtoisie

Bonne famille

« J’étais contente d’apprendre qu’il a été élevé dans une bonne famille et qu’il a eu une bonne vie », souligne celle qui a travaillé longtemps dans le domaine des assurances.

Une heure après leur longue accolade dans le portique, les deux sœurs et le frère sont arrivés pour rencontrer leur frangin.

Leur mère leur a dévoilé quelques jours auparavant le secret qu’elle a conservé pendant un peu plus de 60 ans. Bien qu’étonnés, ils ont été contents d’apprendre qu’il y avait un nouveau membre dans la famille.

« On a regardé des photos de famille et j’ai vu que je leur ressemblais beaucoup », relate M. Hamel.

Il avait huit mois lorsqu’il a été adopté par une famille de Montréal.

« J’ai eu de bons parents adoptifs et ils ne m’ont jamais caché que je n’étais pas leur enfant biologique », raconte-t-il.

Plus jeune, il se souvient qu’il ressentait toujours un grand vide lors de la période des Fêtes. « Je sentais qu’il me manquait quelque chose », soutient-il.

Malgré le vide qui l’habitait, il n’a commencé à faire des recherches pour retrouver sa mère qu’à la fin des années 1980, à l’âge de 29 ans, soit peu de temps avant la naissance de son unique enfant.

Un manque

« Je voulais retrouver ma famille biologique, car j’avais besoin de connaître mes antécédents médicaux », explique-t-il.

Malheureusement, ses premières recherches n’ont rien donné jusqu’à ce que la loi 113 entre en vigueur en juin 2018 permettant à la majorité des enfants adoptés de connaître leur identité d’origine et celle de leurs parents.

Il a toutefois dû attendre au 22 octobre dernier pour entrer en contact avec sa mère pour la première fois via Facebook après que les services sociaux lui eurent dévoilé son identité.

« Je lui ai envoyé un message en me présentant et elle m’a répondu quelques heures plus tard qu’elle voulait me rencontrer », relate le sexagénaire.

Pendant les jours qui ont suivi, il craignait qu’elle change d’idée.

« Il a beaucoup grandi depuis la dernière fois que je l’ai vu », lance à la blague celle qui passera Noël avec ses quatre enfants pour la première fois.