Ski acrobatique: pas de médaille, mais plus de confiance

Le trio québécois formé de Catrine Lavallée, Lewis Irving et Félix Cormier-Boucher a atteint la super finale, mais a raté le podium de peu pour conclure au quatrième rang lors de l'épreuve par équipe aux sauts à la Coupe du monde de Shimao Lotus Mountain, en Chine, dimanche.

Irving a offert une solide performance d’entrée de jeu en recevant 121,24 points, soit le deuxième meilleur total du premier tour. Cette descente a permis à la formation canadienne d’accéder à la super finale réservée aux quatre équipes les mieux classées. L’athlète de 24 ans y a ensuite mené le groupe avec 88,50 points, contre 81,86 pour Cormier-Boucher et 80,95 pour Lavallée. Le total de 251,31 points n’a cependant pas suffi pour se frayer un chemin jusqu’au podium.

«Ç’a quand même très bien été. C’est sûr qu’on aurait aimé monter sur le podium qui était accessible, mais c’est encore tôt dans la saison. Si on se fie à notre plan d’entraînement, tout le monde est en bonne posture pour le reste du calendrier», a mentionné Irving, qui en était à sa première Coupe du monde depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018. L'an dernier, il avait subi une opération à une hanche l’ayant tenu à l'écart.

Forts de 316,66 points, les Russes ont décroché la médaille d’or en devançant les deux équipes de la Chine (312,12 et 286,86 points).

Même s’ils quitteront l’Asie sans médaille, les trois Québécois retiennent du positif. «J’ai bien aimé l’esprit d’équipe qu’on a eu à travers la journée, a souligné Cormier-Boucher, qui a profité de la fin de semaine pour tenter un nouveau saut, un triple saut arrière avec quadruple vrille. Ça ne s’est pas passé comme prévu, mais c’était la première Coupe du monde de l’année. Donc, je vois ça comme un échauffement. Il reste du peaufinage à faire et je dois l’essayer en compétition pour voir où j’en suis.»

De son côté, Irving voit d’un bon œil les prochaines Coupes du monde. «C’était ma première présence en Coupe du monde depuis les Jeux et voir que je suis encore capable de performer avec la pression à ce niveau-là, c’est un point positif. Je dois maintenant rester constant et le reste devrait suivre.»

De l’amélioration

Un peu plus tôt, Lavallée a réussi à améliorer son 13e rang acquis la veille à l’épreuve individuelle. Cette fois, la Montréalaise a obtenu 82,84 points et fini huitième.

«J'ai fait un très bon atterrissage, ce qui était mon objectif après la compétition de samedi. Je me sentais de plus en plus à l'aise sur le site et j'ai également beaucoup appris en ce qui concerne la gestion de mon stress en Coupe du monde, a analysé l’athlète de 25 ans. Monter les échelons est sur quoi je me concentre et je le ferai un pas à la fois. Je repars de la Chine en confiance et avec deux nouvelles expériences de Coupe du monde dans la poche. Je suis très contente et très fière de mes performances.»

La Chinoise Mengtao Xu (110,77) a de nouveau remporté l’or devant la Biélorusse Aliaksandra Ramanouskaya (97,07). La Chinoise Fanyu Kong (92,35) a raflé le bronze.

Chez les hommes, Lewis Irving a terminé au 12e rang grâce à ses 88,50 points, lui qui n’a pas été en mesure d’atterrir son saut pour une deuxième journée consécutive. Pour sa part, Cormier-Boucher s’est classé 17e avec 54,42 points. Les deux Québécois avaient respectivement pris les 16e et 14e échelons, samedi. Le Chinois Guangpu Qi a mis la main sur sa deuxième médaille d’or de la fin de semaine avec 128,05 points. Le Russe Maxim Burov (126,70) et le Chinois Zongyang Jia (123,90) ont quant à eux fini deuxième et troisième.

L’équipe canadienne prendra part à un camp d’entraînement à Québec au début janvier avant de se diriger vers Moscou, en Russie, pour la prochaine Coupe du monde.