Star Wars et nous

La sortie annuelle d’un nouvel épisode de Star Wars ne peut faire chaque fois figure d’événement, mais la série demeure hyperpopulaire.

Les fans de Star Wars ne boudent pas leur plaisir de retrouver Luke, Leia et Chewbacca ainsi que leurs successeurs Rey, Poe et Finn. Même ceux que le phénomène indiffère constatent que la saga créée par George Lucas est devenue une espèce de bruit de fond de notre vie culturelle, et ce, jusqu’au Québec.

Mythe fondamental

Cela tient à des référents partagés par les peuples de tradition judéo-chrétienne. Star Wars reprend les codes d’un mythe fondamental de notre imaginaire collectif comme le font plusieurs fictions modernes.

Chaque fois, le génie de leurs auteurs est d’inventer un nouvel univers fascinant pour y planter le même schéma captivant. Qu’il s’agisse des Skywalker, du Frodon de Tolkien, du Harry Potter de J. K. Rowling ou même de Neo dans La matrice créée par les Wachowski, l’histoire se répète : un enfant élu devra devenir adulte pour l’emporter dans un combat entre le bien et le mal. Un parrain lui révélera sa mission dans une forme de baptême. Des disciples reconnaîtront sa légitimité. Pour le faire échouer, la tentation lui apparaîtra sous la forme d’un alter ego. La sagesse acquise l’autorisera à faire abstraction des contraintes physiques des humains normaux. Ce n’est qu’au prix de sa propre chair qu’il pourra enfin triompher.

C’est l’histoire de Jésus-Christ, en gros, constamment réverbérée dans notre culture par des auteurs qui se l’approprient sans probablement même en être conscients. Un récit lui-même inspiré de tant de mythes antiques, comme celui de Prométhée.

Sécularisés

Partant de là, ce n’est pas étonnant que même en ces temps sécularisés, Star Wars résonne en nous. Et ce n’est peut-être pas un hasard que c’est à l’approche de Noël qu’un nouvel épisode nous est né.