Un voyage à Hawaï vire en tragédie

À peine à la retraite, un aîné de la Rive-Sud s’est gravement blessé lors d’un voyage à Hawaï, dans un accident qui l’a laissé tétraplégique et avec plus de 600 000 $ de frais médicaux.

Un voyage de rêve pour souligner le début d’une retraite bien méritée a tourné au véritable cauchemar pour la famille Kobuke le mois dernier.

Rapatrié à Montréal au cours des derniers jours, Bruce Wayne Kobuke, âgé de 71 ans, revient d’Hawaï tétraplégique et incapable de parler, après avoir frôlé la noyade. Sa famille passera les Fêtes à son chevet, rongée par l’inquiétude et le stress.

« Ma mère pleure beaucoup, mon frère aussi ne va pas bien. Moi, j’ai de la misère à dormir », souffle Benjamin Kobuke, son fils âgé de 33 ans, qui reste néanmoins stoïque.

Le séjour de deux semaines à Hawaï tirait à sa fin le 21 novembre, quand M. Kobuke a été pris par surprise et projeté au sol par une forte vague.

Trois vertèbres brisées

Le septuagénaire de Greenfield Park se baignait sur une plage de l’île Kona, accompagné de son épouse, et les deux n’avaient vu aucun avertissement au sujet des vagues à cet endroit.

S’étant fracturé trois vertèbres dans le cou, il s’est trouvé paralysé aussitôt, alors qu’il était sous l’eau. Il n’a eu la vie sauve que grâce à la vigilance d’une sauveteuse qui a réussi à le sortir de l’océan.

L’homme a ensuite dû être transporté en hélicoptère jusqu’à l’hôpital d’Honolulu pour une chirurgie d’urgence destinée à solidifier sa colonne vertébrale.

Photo courtoisie

Il a aussi dû être entubé pour pouvoir respirer, ses poumons ayant été endommagés par toute l’eau salée qu’il a avalée. Mais il a contracté une pneumonie, et une trachéotomie, une ouverture dans son cou, a été nécessaire pour qu’il puisse respirer.

Photo courtoisie

M. Kobuke est désormais incapable de parler et il peine à respirer. Même près d’un mois après l’accident ses proches sont encore sous le choc. « Mon père a toujours été actif, avec des emplois physiques, et de le voir si affaibli dans son lit, c’est quelque chose... », confie son fils Benjamin.

Les médecins de l’état américain jugeant sa condition suffisamment stable, il a pu être transféré à l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal. Bien qu’il soit paralysé en dessous des épaules, le patient commence à bouger légèrement les biceps et les poignets, ce qui donne espoir à ses proches.

Photo courtoisie

Facture salée

Mais comme si ce n’était pas assez, la famille s’inquiète aussi des énormes frais médicaux encourus aux États-Unis.

Selon Benjamin Kobuke, ses parents sont bel et bien partis avec des assurances voyage. « Ma mère s’était renseignée et elle était sous l’impression qu’ils étaient couverts », dit-il.

Cependant, la compagnie d’assurance leur a affirmé que, puisque son père avait plus de 70 ans, il y avait des restrictions et qu’il ne serait pas dédommagé.

Attente

La famille attend depuis trois semaines. « Ça traîne », déplore Benjamin Kobuke, qui attend que la compagnie réécoute l’appel fait par sa mère avant le voyage.

Pour l’instant, les frais s’élèvent déjà à plus de 600 000 $ US, dit-il, et les médecins n’ont pas encore facturé leurs honoraires.

« Les factures augmentent très très vite [...] Ils chargent tout, comme 20 $ par serviette utilisée, 25 000 $ par IRM, 40 000 $ pour le transport en hélicoptère », décrit-il.

Heureusement, la famille a reçu de l’aide grâce à une campagne de sociofinancement . Déjà, plus de 40 000 $ ont été amassés sur GoFundMe, ce qui a permis de ramener M. Kobuke au pays, et son fils Benjamin en est extrêmement reconnaissant.