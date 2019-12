PAIEMENT, Ovila



Au Centre Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 décembre 2019, à l'âge de, est décédé monsieur Ovila Paiement.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Yvon et Réjean, ses petits-enfants Marc, Hugo, Valérie et Frédéric, ses arrière-petits-enfants Étienne, Noémie, Yannick et Kim ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La crémation a été confiée au :Une cérémonie privée à sa mémoire aura lieu ultérieurement.