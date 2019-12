Carey Price encore bien loin du compte

Même si décembre lui est beaucoup plus favorable que le mois précédent, Carey Price a encore une pente abrupte à remonter au plan des statistiques de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Avant le match contre les Jets de Winnipeg prévu lundi soir, le numéro 31 du Canadien de Montréal se trouvait très loin en arrière en ce qui a trait à deux colonnes précises.

Ainsi, il occupait la 32e place du circuit Bettman pour la moyenne de buts accordés. Sa fiche de 2,89 lui valait d’être tout juste derrière Mackenzie Blackwood (2,88), qui évolue pour les Devils du New Jersey, une formation se trouvant à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est. Il était également à plusieurs longueurs du meneur, Tristan Jarry (1,86), des Penguins de Pittsburgh.

Pour ce qui est du taux d’efficacité, Price était 36e avec un rendement de ,905. Il peut se consoler en voyant le récipiendaire du trophée Vézina en 2018-2019, Andrei Vasilevskiy, connaître des ennuis similaires. Le Russe revendiquait une moyenne de 2,88 et un taux de ,906 avant d’affronter les Panthers de la Floride en soirée.

Par ailleurs, Price reste l’un des gardiens les plus utilisés de la LNH cette saison. Avec 1703 min 15 s, il est troisième à ce chapitre, n’étant devancé que par David Rittich (1751:39) et Frederik Andersen (1736:11), respectivement des Flames de Calgary et des Maple Leafs de Toronto.