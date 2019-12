C’est si douloureux de se regarder en face

Je suis une femme d’affaires compétente dans mon domaine. Depuis toute petite, j’ai voulu ressembler à mon père en me surpassant dans un secteur où il excellait. J’ai réussi et j’en suis fière. Mais il est un domaine où j’ai raté ma vie, c’est celui de la vie sentimentale. Et je me retrouve à 45 ans avec le cœur en lambeaux. Heureusement, d’un premier mariage, j’ai deux enfants qui me sont chers. Mais c’est tout. Je viens de clore une relation de 10 ans qui fut une douleur d’un bout à l’autre.

J’avais rencontré cet homme quand j’étais encore avec le père de mes enfants dans une relation que je trouvais ennuyeuse. Cet homme avait réveillé mes pulsions et mis du pétillant dans ma vie. Je le trouvais sexy et il exerçait sur moi un charme fou. De dix ans mon aîné, j’avais l’impression qu’il allait me prendre sous son aile pour me protéger à jamais.

J’ai vite quitté le père de mes enfants pour lui. Il est venu s’installer chez moi et mes troubles ont commencé. Il était jaloux de mes enfants, jaloux de mes amies, envieux des gens avec qui je faisais des affaires. Bref, il craignait tout ce qui tournait autour de ma vie. J’ai pris ça pour de l’amour fou et je pardonnais ses crises et ses sautes d’humeur, surtout qu’ensuite, il me couvrait de fleurs et de cadeaux.

Pendant neuf ans j’ai supporté ça, en me disant que demain ça irait mieux puisqu’il finissait toujours par revenir à de meilleurs sentiments. Puis un jour, une amie que je ne voyais pratiquement plus m’a demandé ce que j’attendais pour le mettre dehors, vu qu’il m’avait fait vieillir physiquement de 20 ans en moins de 10 ans. Ça m’a forcée à me regarder dans le miroir, où j’ai vu quelqu’un que je ne reconnaissais pas.

Six mois plus tard, je le mettais à la porte, pour apprendre qu’il avait déjà quelqu’un d’autre dans sa vie. Je ne sais pas si je vais un jour me pardonner cet aveuglement?

Une femme blessée

Il faut vous pardonner, car vous avez été manipulée de bout en bout. Vous avez eu affaire à un homme habile, conscient de ses charmes, et en même temps avare d’empathie. Il vous blessait pour mieux vous reprendre ensuite avec des fleurs ou un mot gentil. Et comme il avait réveillé des pulsions agréables, suite à un mariage ennuyeux, il était sur un terrain propice à tout se faire pardonner. Il faut toujours se méfier d’un homme qui cherche à nous isoler. Une pause agrémentée d’une analyse en profondeur de ce que vous vous souhaitez de mieux pour l’avenir vous fera le plus grand bien.