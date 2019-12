Des scientifiques congèlent des Legos au zéro absolu

LANCASTER | Des scientifiques anglais ont mis pour la première fois des Legos dans le plus puissant réfrigérateur du monde.

Quatre blocs imbriqués l’un dans l’autre et un astronaute portant un drapeau d’ours polaire ont passé dans le réfrigérateur cryogénique de l’Université de Lancaster à une température proche du zéro absolu, à 0,004 Kelvin (1,6 millidegré Celsius).

Des températures 200 000 fois plus froides que dans votre salon, et même 2000 fois plus froids que dans l’espace.

Si l’activité paraît triviale de prime abord, l’expérience a eu des résultats scientifiques, publiés dans le journal Scientific Reports, puisque l’équipe de recherche a trouvé des propriétés isolantes des briques de jouets pour des applications dans la construction d’outils scientifiques nécessitant des températures excessivement basses, comme les ordinateurs quantiques.

«Nos résultats sont significatifs, car nous avons constaté que l'emboîtement entre les blocs Lego fait que leurs structures se comportent comme un très bon isolant thermique à des températures cryogéniques», a indiqué par voie de communiqué Dmitry Zmeev, professeur de physique et auteur principal de la recherche.

Il a ajouté que «c'est très important dans les matériaux de construction utilisés pour la conception de futurs équipements scientifiques comme les réfrigérateurs à dilution», outil indispensable pour faire des expériences scientifiques ou d’ingénieries, dont les ordinateurs quantiques.

L'utilisation de structures en thermoplastique ABS, comme ceux utilisés dans les Legos, au lieu des matériaux actuellement utilisés, pourrait signifier une diminution importante des prix des machines cryogéniques.

Actuellement, un réfrigérateur à dilution coûte plusieurs milliards de dollars.

Les chercheurs ont affirmé que la prochaine étape consiste à concevoir et à imprimer en 3D un nouvel isolant thermique pour la prochaine génération de réfrigérateurs à dilution.