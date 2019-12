Disparition d’un homme de 61 ans à Montréal

Un homme noir de 61 ans est introuvable depuis lundi après-midi à Montréal.

Jean Gaets Victor a été vu pour la dernière fois dans un autobus sur le boulevard Saint-Michel et sur la rue Champdoré vers 15h.

«Sa famille craint pour sa sécurité, car il souffre de confusion, de pertes de mémoire et il a de la difficulté à s’orienter. Il doit prendre une médication régulière qu’il n’a pas avec lui», a précisé la police de Montréal par communiqué.

Jean Gaets Victor a des cheveux blancs très courts. Il portait un manteau noir et des bottes de la même couleur, des jeans gris pâle et des lunettes brun et noir.

Il se rend parfois dans un dépanneur du secteur de Chomedey à Laval. Toute information concernant cette disparition peut être communiquée de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal au 514 393-1133.