Honte aux Cowboys!

Malgré leur défaite face aux Eagles, l’espoir des Cowboys de se qualifier pour les séries demeure en vie. À la lumière de leur pitoyable performance, toutefois, ils ne méritent manifestement pas de poursuivre leur route avec les grosses équipes en janvier.

Il n’y a pas mille façons de le dire : les Cowboys devraient avoir honte de cette défaite de 17-9 contre une équipe ravagée par les blessures. Les Eagles ont en effet placé 10 joueurs, dont certains de très bonne qualité, sur la liste des blessés cette saison. D’autres morceaux importants de leur noyau se retrouvent temporairement à l’infirmerie.

Bref, depuis plusieurs semaines déjà, les Eagles ne sont pas les Eagles. Ça ne les empêche pas de lutter chaque semaine avec l’énergie du désespoir. Voilà maintenant trois matchs de suite qu’ils sont confrontés à la possibilité bien réelle de voir leur saison prendre fin et qu’ils arrivent néanmoins à l’emporter.

C’est souvent bancal et tiré par les cheveux, mais ils se battent comme ils peuvent avec ce qu’ils ont sous la main.

De leur côté, les Cowboys misent sur Dak Prescott, le meneur chez les quarts-arrière au chapitre des verges par la passe. Ils comptent sur Ezekiel Elliott, un porteur qui a amassé plus de 1200 verges au sol. Leur arsenal offensif inclut aussi deux receveurs, Amari Cooper et Michael Gallup, qui ont franchi le plateau des 1000 verges.

Et face aux Eagles, tout ce beau monde aux mirobolantes statistiques n’a pu inscrire le moindre touché. Cette pétarade de vedettes n’a amassé que 311 verges d’attaque. Cette brochette de joueurs étoiles n’a converti que trois situations de troisièmes essais en 14 tentatives. Ces grands champions des chiffres ont échappé six passes.

Encore en vie

Il est vrai que Prescott était blessé à l’épaule et qu’il ne s’est pas entraîné de la semaine. Plusieurs de ses passes ont manqué de précision. Difficile de le blâmer dans ce contexte.

Pourquoi alors, dans de telles circonstances, les Cowboys, dans un match qu’ils ont échappé par seulement huit points, ont-ils fait tourner le plan autour de leur quart-arrière éclopé sans jamais s’ajuster en cours de route ?

Les 44 passes tentées contre seulement 16 courses démontrent bien le déséquilibre. Et c’est encore là que les lacunes de Jason Garrett comme entraîneur-chef sont étalées sur la place publique. Dans cette rencontre cruciale, les Cowboys n’ont jamais semblé en contrôle. Ils ont même joué avec un manque flagrant d’énergie.

Le pire, c’est que s’ils battent les Redskins dimanche prochain et que les Eagles trébuchent face aux Giants, la division Est leur appartiendrait quand même, avec un billet pour les séries. Cette équipe, dont l’alignement fait saliver plusieurs rivaux, ne mérite cependant pas ce privilège.

Bravo aux Eagles

De leur côté, les Eagles ne connaissent pas une grande saison, loin de là. Sauf qu’ils jouent en ce moment avec cœur et se sont ralliés dans une cause commune.

Le porteur de ballon recrue, Miles Sanders, devient une arme dynamique, et le quart-arrière, Carson Wentz, malgré les ressources limitées à sa disposition, a lancé six passes de touchés et aucune interception dans les trois derniers matchs que les Eagles n’avaient pas le droit de perdre.

Cette victoire des Eagles, c’est un peu celle des cols bleus éprouvés aux dépens des parvenus talentueux. Ne reste plus qu’à gagner encore la semaine prochaine pour rentrer travailler en temps supplémentaire, en janvier.

Les gagnants

Les Ravens

Pour la première fois de leur histoire, les Ravens seront semés au premier rang dans la conférence américaine et méritent ainsi l’avantage du terrain en séries. La franchise a signé une 13e victoire, une première depuis 2006.

Les Bengals

Les Bengals se sont encore fait donner la fessée ! Pourquoi dans ce cas figurent-ils dans les gagnants de la semaine ? Parce qu’ils sont maintenant assurés de parler au premier rang du repêchage. Joe Burrow, prépare ta valise !

Daniel Jones

Le quart-arrière des Giants a brillé plus que jamais cette saison avec cinq passes de touchés, dont celle de la victoire en prolongation, et 352 verges. Il est devenu le premier quart recrue dans l’histoire avec trois matchs de quatre passes de touchés.

Christian McCaffrey

Pauvre McCaffrey ! Le porteur est bien seul dans l’offensive lamentable des Panthers. Dans la défaite, saluons tout de même le fait qu’il a capté 15 passes et qu’avec 109 réceptions cette saison, il a établi un record de tous les temps pour un porteur.

Chandler Jones

Le secondeur extérieur des Cardinals a poursuivi sa monstrueuse saison en ajoutant quatre sacs du quart et deux échappés forcés, pour porter son total à 19 sacs et 8 échappés forcés.

Les perdants

Les Steelers

Quelle occasion ratée par les Steelers dans leur course aux séries, que cette défaite insensée contre les Jets ! Si les Titans battent les Texans dimanche prochain, les Steelers seront en vacances.

Dwayne Haskins

Le quart-arrière recrue des Redskins connaissait depuis la semaine dernière les meilleurs moments de sa jeune carrière, avant de se blesser à la cheville. Il était en feu avant de tomber.

Les Browns

Ils sont désorganisés, indisciplinés et trouvent le moyen de s’engueuler sur le banc. Cette équipe manque cruellement de leadership. L’entraîneur-chef Freddie Kitchens doit partir.

Vernon Butler

Le plaqueur défensif des Panthers a manqué de jugement deux fois plutôt qu’une face aux Colts. Il a d’abord offert un coup de poing au visage de l’ailier rapproché Jack Doyle. Expulsé, il s’est permis un doigt d’honneur aux partisans. Un exemple pour la jeunesse ce Vernon.

Les Seahawks

La défaite face aux Cardinals condamne les Seahawks à battre les 49ers dimanche prochain pour le titre de la division. Et elle ouvre la porte aux Saints et aux Packers pour le premier rang dans la conférence.

5 Jeux de la semaine

1. Record pour Thomas

Photo AFP

C’est fait ! Le receveur des Saints, Michael Thomas, est le nouveau détenteur du record dans l’histoire de la NFL avec 145 passes captées en une saison. Thomas a saisi une passe de 13 verges de Drew Brees avec un peu plus de trois minutes à jouer, éclipsant ainsi la marque de 143 réceptions établie par Marvin Harrison en 2002. Il en a ajouté une autre deux jeux plus tard pour confirmer la victoire des Saints.

2. Saquon lemagnifique

Le porteur recrue des Giants a connu une saison difficile en raison d’une blessure et il n’est jamais revenu au sommet de sa forme depuis. Jusqu’à hier ! Barkley a explosé pour un touché sur une course de 67 verges dans ce qui s’est avéré un match colossal pour lui. Il a terminé la rencontre avec 189 verges au sol et 279 au total, ce qui apparait comme une marque de franchise.

3. Deux fois plutôt qu’une

Réussir à inscrire un touché sur un retour de dégagement constitue un exploit en soi. Nyheim Hines a décidé de faire encore mieux pour les Colts avec deux touchés sur des retours de dégagement de 84 et 71 verges. Aucun joueur n’avait réalisé pareil fait d’armes depuis Darius Reynaud, en 2012. Hines a gagné à lui seul 195 verges sur ses retours.

4. Souvenirs du « Réfrigérateur »

Les Dolphins ont eu besoin de tout leur petit change pour venir à bout des Bengals, et l’un des jeux qui ont fait la différence est une passe surprise au gros plaqueur Christian Wilkins. Ce dernier est devenu le premier plaqueur recrue à inscrire un touché sur une réception depuis l’inoubliable William Perry, en 1985. Ironiquement, celui que l’on surnommait le « Réfrigérateur » avait fait ses classes à l’Université Clemson, tout comme Wilkins.

5. Cours Kenyan, cours !

Plus tôt cet automne, les Cardinals ont mis la main sur le porteur de ballon Kenyan Drake, des Dolphins, pour une vulgaire bouchée de pain. Après tout, sa carrière à Miami ne levait pas et rien ne laissait présager une soudaine explosion. Mais depuis qu’il est en Arizona, il s’éclate. Face aux Seahawks, il a eu son mot à dire dans la victoire surprise avec une longue course de 80 verges pour un touché qui a donné le ton. Il a terminé avec 166 verges au sol et deux touchés.