Hurricanes: le retour de Jake Gardiner à Toronto attire l’attention

Le défenseur des Hurricanes de la Caroline Jake Gardiner ne semblait pas faire grand cas de son retour au Scotiabank Arena où il devait affronter son ancienne équipe, les Maple Leafs de Toronto, lundi après-midi.

Celui ayant évolué dans la Ville Reine de 2011 jusqu’au printemps dernier compte sur certains admirateurs, mais il a également sa part de dénigreurs. Plusieurs se souviennent de ses contre-performances au mauvais moment. Les Leafs ont subi l’élimination dans le septième match d’une série de premier tour aux mains des Bruins de Boston en 2013, 2018 et 2019; chaque fois, Gardiner s’est trouvé au cœur de l’embarras.

À la première occasion, son revirement coûteux a mené au but décisif de Patrice Bergeron en prolongation. Cinq ans plus tard, il a conclu la partie avec un différentiel de -5 et l’année suivante, ce fut à peine mieux en raison d’un dossier de -3. De nombreux partisans de l’équipe torontoise ne lui ont pas pardonné.

«C’est ainsi que ça fonctionne. Si vous gagnez, vous êtes le meilleur joueur de la planète et si vous perdez, bien, vous êtes un vaurien. Vous devez composer avec cette réalité, peu importe si ce sont les partisans ou les médias qui vous critiquent. Ça fait partie du sport professionnel et il faut passer à travers cela», avait-il expliqué plus tôt cette année par le biais de propos diffusés sur le site du quotidien Toronto Sun, dimanche.

«J’ai été à Toronto longtemps et j’ai eu des hauts et des bas, avait-il ajouté. Quand je suis arrivé là, la formation n’était pas très bonne. Je suis fier de ce que nous avons accompli et de la transformation de cette organisation. Elle est devenue une équipe synonyme de fierté. [...] Les séries ne se sont pas déroulées comme on le voulait, mais ce groupe a un avenir brillant.»

Des liens solides

Même s’il évolue en Caroline, Gardiner a gardé des liens d’amitié avec quelques anciens comparses sur la glace qui se disent heureux pour lui.

«Il a été un excellent coéquipier pour moi pendant trois ans et un gars formidable. Nous extrêmement contents de le voir dans la position qu’il occupe et apprécie en Caroline», a souligné l’attaquant Auston Matthews.

Avant le duel à Toronto, Gardiner avait totalisé deux buts et six mentions d’aide en 36 rencontres cette saison, mais sa fiche de -19 était la pire des «Canes». Il en est à la première année d'un contrat de quatre ans et de 16,2 millions $.