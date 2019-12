La gauche américaine peut-elle apprendre?

L’élection 2020 pointe à l’horizon et les démocrates n’ont plus qu’un seul débat à présenter avec que les électeurs ne commencent à voter en Iowa.

Tout comme ce fut le cas en 2016, on sent la formation politique divisée entre les candidats plus progressistes (notamment Bernie Sanders et Elizabeth Warren) et les centristes (Joe Biden, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar ou Michael Bloomberg).

Plusieurs facteurs expliquent la défaite d’Hillary Clinton en 2016, mais il n’est pas déraisonnable d’avancer que des progressistes déçus du traitement réservé par le parti à Bernie Sanders ont préféré demeurer à la maison le jour du scrutin. Nous savons déjà que quelques-uns ont choisi de voter pour Donald Trump.

Le Parti démocrate est de plus en plus tiré sur la gauche, une bonne chose pour maintenir son avance écrasante dans plusieurs états. Mais creuser encore plus l’écart en Californie ou dans les autres états déjà acquis n’assurera pas une victoire en 2020.

En observant les éléments les plus à gauche de la formation politique depuis 2016, je me suis souvenu d’un texte de Conor Friedersdorf publié en 2017. L’auteur suggérait aux progressistes quelques pistes de réflexion pour séduire une plus grande part de l’électorat. Que Sanders et Warren perdent ou gagnent, il serait souhaitable que leurs partisans s’inspirent de la réflexion de l’auteur.

Friedersdorf propose tout d’abord aux progressistes un changement d’attitude à l’égard de ceux et celles qui ne pensent pas comme eux. Je considère parfois que les plus radicaux d’entre eux sont devenus les «nouveaux curés». Ils présentent une vision manichéenne des enjeux et il n’y a point de salut si vous n’adhérez pas à l’ensemble des dogmes.

L’auteur se permet au passage de citer Abraham Lincoln qui mettait les gens en garde contre le mépris :« However, Lincoln cautioned, dictate to a man’s judgment, command his action, or mark him to be despised, “and he will retreat within himself, close all the avenues to his head and his heart.» En gros, mépriser l’autre c’est s’assurer qu’il se referme et qu’on ne puisse plus percer la carapace.

Friedersdorf suggère également aux démocrates les plus à gauche d’être moins condescendants. Ceux-ci sont-ils désormais les seuls à déterminer ce qui est normal et ce qui ne l’est pas? Plutôt que de se tourner vers un argumentaire qui repose essentiellement sur la morale, pourquoi ne pas s’employer à faire la démonstration que ce qu’ils offrent est concrètement meilleur.

Parmi les propositions de l’auteur, il y en a au moins une autre à laquelle je souscris. Si les démocrates sont doués pour développer des plans et des programmes, ils sont parfois moins enclins à «se salir les mains» (l’expression est de moi).

S’il faut ici éviter de généraliser, il est vrai que les républicains sont omniprésents sur le terrain et à tous les échelons des structures politiques. Ils sont prêts à tout pour l’emporter et se mobilisent efficacement, que ce soit pour une élection municipale, une élection pour la législature d’État ou pour une élection nationale.

Certains progressistes se présentent parfois comme une élite intellectuelle, mais leurs solutions, aussi louables puissent-elles être, ne rejoignent pas toujours l’électeur. L’électeur délaissé peut alors se tourner vers Trump malgré la qualité intrinsèque des propositions progressistes. Alors comment se fait-il qu’on ne soit pas plus habile à le leur expliquer?

Que feront les plus progressistes en 2020? En écoutant le dernier débat, j’en suis ressorti avec l’impression très nette que ce sont les Biden, Buttigieg et Klobuchar qui parlaient le mieux à la majorité de leurs concitoyens.

S’ils devaient s’incliner, les Warren et Sanders seraient-ils en mesure d’épauler les autres pour rallier tous les démocrates? Trouveraient-ils la modestie nécessaire pour reconnaître que leurs programmes sont peut-être trop ambitieux pour beaucoup d’Américains des États pivots?

Le sort de la prochaine élection résidera peut-être dans la réponse à cette question. Convaincre plus de gens au Massachusetts, dans l’état de New York ou en Californie n’apportera rien de plus. C’est aux autres qu’il faut passer le bon message.