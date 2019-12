Le défenseur des Sabres Rasmus Ristolainen était tanné de perdre

Dégoûté par sa performance et la chute des Sabres de Buffalo pendant la deuxième moitié de la saison dernière, le défenseur Rasmus Ristolainen s’est pris en main, au grand bonheur de ses entraîneurs.

Après avoir terminé la campagne 2018-2019 avec un différentiel de -41, le pire de toute la Ligue nationale de hockey (LNH), le numéro 55 s’est ressaisi et les Sabres ont obtenu davantage de succès jusqu’ici, eux qui avaient perdu seulement trois fois en temps réglementaire lors de leurs 13 matchs précédant celui de lundi face aux Sénateurs d’Ottawa.

Ristolainen présente une fiche de +11 depuis le 29 novembre et a totalisé 17 points en 37 parties depuis le début du calendrier régulier. Son jeu défensif est là pour le prouver : il commet moins de revirements et quand ce genre d’erreur survient, il est plus efficace à reprendre la rondelle à l’adversaire.

«Le début de saison a été un peu lent, mais lorsque l’équipe joue bien, je le fais tout autant, selon moi. Dernièrement, on a disputé une dizaine de rencontres vraiment solides, donc c’est plus facile à ce moment-là. Globalement, je pense que mon jeu a été très bon et c’est ce que je vise : être efficace dans chaque situation», a-t-il expliqué au quotidien Buffalo News.

Aux yeux de l’instructeur-adjoint Steve Smith, l’attitude du Finlandais fait toute la différence.

«Ce que Risto a fait, c’est qu’il a cru complètement en notre plan, a-t-il déclaré. Cette année, il s’est présenté avec une façon de penser incroyable. Personne n’a remis en question son éthique de travail et il est même à un autre niveau, mentalement parlant. [...] On n’a jamais soulevé le doute quant à son boulot dans le gymnase, mais le fait qu’il ait acheté notre plan est spécial. Ça lui a permis de devenir non seulement un meilleur joueur, mais un très bon coéquipier. Son attitude au quotidien est réellement forte.»

Jouer des matchs importants

Ristolainen tente donc tout pour faire oublier sa fiche de -143 présentée entre 2013-2014 – sa première saison dans la LNH – et la fin de la dernière campagne. Mais surtout, il veut amener les Sabres en séries : Buffalo n’a pas atteint cet objectif depuis le printemps 2011.

«C’est toujours plaisant quand vous gagnez et que vous jouez des matchs significatifs, a affirmé l’arrière. Durant mes premières années ici, les affrontements importants étaient choses du passé tôt dans la saison. Actuellement, on joue des parties comportant un gros enjeu et espérons que ce sera le cas jusqu’à la fin. C’est ce que vous souhaitez et ce sera une chaude lutte pour les séries.»

«Si vous êtes fatigué de vivre certains trucs, bien, changez. C’est ce qu’il a fait, a renchéri Smith au sujet de son protégé. Il a pris le taureau par les cornes et il s’est dit : "je suis tanné de perdre et je dois faire partie de la solution". Et ce fut le cas. Il a simplifié son jeu en apportant plusieurs modifications.»