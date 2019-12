Les forces en présence

FINLANDE

Photo d'archives, AFP

Champion en titre

Entraîneur-chef : Raimo Helminen

JOUEURS À SURVEILLER

Rasmus Kupari (A)

Patrik Puistola (A)

Ville Heinola (D)

Lassi Thomson (D)

Une nouvelle ère s’amorce chez les Finlandais avec l’arrivée d’un nouveau pilote aux commandes à la suite du départ de Jussi Ahokas qui avait dirigé le programme des moins de 20 ans au cours des trois précédentes saisons. Sans Kaapo Kakko cette année, lui qui fait ses débuts professionnels avec les Rangers de New York, la Finlande comptera tout de même sur plusieurs espoirs de la LNH, dont Rasmus Kupari et Lassi Tomson. Elle a remporté l’or lors du dernier tournoi en Europe disputé sur ses terres, en 2016.

ÉTATS-UNIS

Photo d'archives, USA Hockey

Résultat en 2019 : 2e

Entraîneur-chef : Scott Sandelin

JOUEURS À SURVEILLER

Cole Caufield (A)

Alex Turcotte (A)

Arthur Kaliyev (A)

Oliver Wahlstrom (A)

K’Andre Miller (D)

Malgré l’absence de l’excellent Jack Hughes et l’arrivée de plusieurs nouveaux visages, les Américains formeront une équipe redoutable en sol tchèque. Les Cole Caufield, Oliver Wahlstrom et Alex Turcotte dirigeront les salves offensives du pays à la recherche d’une première médaille d’or depuis 2017. Les amateurs du Canadien se régaleront de suivre le petit attaquant aux mains magiques. Fait à noter, les meilleurs éléments à l’attaque auront tous 18 ans pour la plupart. À l’arrière, K’Andre Miller, un espoir des Rangers, est le nom à retenir.

RUSSIE

Photo d'archives, Agence QMI

Résultat en 2019 : 3e

Entraîneur-chef : Valeri Bragin

JOUEURS À SURVEILLER

Grigori Denisenko (A)

Vasili Podkolzin (A)

Alexander Romanov (D)

Yaroslav Askarov (G)

Choix de première ronde des Panthers de la Floride en 2018, Grigori Denisenko sera la pierre angulaire de l’offensive russe. À 19 ans, il en sera à sa deuxième participation au Mondial – 9 points en 7 matchs l’an passé. Ce sera enfin l’occasion de constater la progression du défenseur appartenant au Canadien, Alexander Romanov, qui pourrait déménager à Montréal dès l’an prochain. Le gardien Yaroslav Askarov, 17 ans seulement, est voué à un brillant avenir.

SUISSE

Photo d'archives, Agence QMI

Résultat en 2019 : 4e

Entraîneur-chef : Thierry Paterlini

JOUEURS À SURVEILLER

Kyen Sopa (A)

Valentin Nussbaumer (A)

Nico Gross (D)

David Aebischer (D)

Après sa surprenante quatrième place l’an passé, la Suisse pourra compter sur 11 joueurs ayant vécu l’expérience du Mondial junior de Vancouver et Victoria, incluant le défenseur Nico Gross, qui en sera à sa quatrième participation. L’arrière des Generals d’Oshawa sera le quart-arrière à la ligne bleue d’une équipe qui manque cruellement de mordant offensif. L’attaquant des Cataractes de Shawinigan, Valentin Nussbaumer, tentera de sauver les meubles. Réputés pour leur travail acharné, les Suisses sont toujours à prendre au sérieux.

SUÈDE

Photo d'archives, AFP

Résultat en 2019 : 5e

Entraîneur-chef : Tomas Montén

JOUEURS À SURVEILLER

David Gustafsson (A)

Lucas Raymond (A)

Philip Broberg (D)

Matthias Norlinder (D)

À quoi ressemblera la formation suédoise ? L’espoir du Canadien, Jacob Olofsson, ratera le tournoi à cause d’une blessure. Il faudra avoir à l’œil le jeune Lucas Raymond, qui entendra son nom rapidement à Montréal en juin. L’offensive s’articulera autour de David Gustafsson, qui a débuté la campagne avec les Jets de Winnipeg. Les amateurs du Canadien pourront tout de même admirer le jeu de Matthias Norlinder, choix de 3e ronde en 2019. La Suède voudra renouer avec le podium.

CANADA

Photo d'archives, Agence QMI

Résultat en 2019 : 6e

Entraîneur-chef : Dale Hunter

JOUEURS À SURVEILLER

Alexis Lafrenière (A)

Barrett Hayton (A)

Joe Veleno (A)

Jared McIsaac (D)

Bowen Byram (D)

À la recherche d’une 18e médaille d’or, le Canada a bien des choses à se faire racheter à la suite de sa contre-performance de l’an passé. Le retour de cinq membres de l’édition 2019 permettra aux nouveaux venus de mieux savoir ce qui les attend durant le tournoi. L’équipe misera sur la vitesse pour exploiter la patinoire de dimensions olympiques. Meilleur espoir au prochain repêchage, le Québécois Alexis Lafrenière sera de toutes les batailles offensives. Le point d’interrogation demeure entre les poteaux.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Photo d'archives, Agence QMI

Résultat en 2019 : 7e

Entraîneur-chef : Vaclav Varada

JOUEURS À SURVEILLER

Jan Jenik (A)

Jakub Lauko (A)

Lukas Dostal (G)

Jouer à la maison confère un avantage certain à toute équipe. Les Tchèques voudront profiter de ce premier tournoi depuis 2008 devant leurs partisans pour causer la surprise au sein du difficile groupe B. Plusieurs joueurs ayant aidé le pays à finir 2e en 2017 à la Coupe Hlinka-Gretzky seront de l’aventure. Le gardien Lukas Dostal, un espoir des Ducks d’Anaheim, devra poursuivre sur sa lancée saisonnière, lui dont les statistiques de 1,92 et de ,923 en Ligue d’élite finlandaise font saliver.

SLOVAQUIE

Photo d'archives, AFP

Résultat en 2019 : 8e

Entraîneur-chef : Robert Petrovicky

JOUEURS À SURVEILLER

Maxim Cajkovic (A)

Martin Fasko-Rudas (A)

Marcel Dlugos (D)

Samuel Hlavaj (G)

Il faudra un miracle pour voir les Tchèques grimper sur le podium. Leur dernière médaille remonte à 2015 quand ils avaient raflé le bronze à Toronto. Un nouveau personnel d’entraîneurs a été mis en place depuis le dernier tournoi, à commencer par le pilote Robert Petrovicky. L’espoir du Lightning, Maxim Cajkovic, tentera d’aider les siens à sauver la face. L’équipe misera sur le gardien du Phoenix de Sherbrooke, Samuel Hlavaj, qui connaît une saison phénoménale jusqu’ici.

KAZAKHSTAN

Photo d'archives, AFP

Résultat en 2019 : 9e

Entraîneur-chef : Sergei Starygin

JOUEURS À SURVEILLER

Andrei Buyalsky (A)

Maxim Musorov (A)

Vladislav Nurek (G)

De retour pour une deuxième année de suite après avoir évité la relégation l’an passé en battant le Danemark dans une série de deux rencontres à Vancouver, le Kazakhstan aura des objectifs tout aussi modestes en sol tchèque, eux qui ne comptent sur aucun véritable joueur étoile. Ils compteront tout de même sur le retour d’éléments ayant survécu il y a 12 mois, dont Andrei Buyalsky. Ils seront les négligés du groupe A.

ALLEMAGNE

Photo d'archives, AFP

Résultat en 2019 : 1er de la division 1A

Entraîneur-chef : Tobias Abstreiter

JOUEURS À SURVEILLER

Dominik Bokk (A)

Tim Stützle (A)

Justin Schütz (A)

Moritz Seider (D)

Après avoir passé quatre ans en division 1, les Allemands souhaiteront éviter le calvaire de retourner jouer loin des projecteurs à leur première présence avec l’élite depuis 2015. Il s’agissait d’ailleurs de leur plus longue disette à l’extérieur du groupe mondial depuis celle de 1999 à 2002. Ils auront droit à tout un test en lever de rideau en se frottant aux Américains, le 27 décembre. La formation aligne quelques jeunes prometteurs, dont Dominik Bokk et Moritz Seider, qui ont été sélectionnés en première ronde respectivement par les Blues (il a depuis été échangé aux Hurricanes) et par les Wings.

Groupes en phase préliminaire

Groupe A

Finlande

Suède

Slovaquie

Suisse

Kazakhstan

Groupe B

Canada

États-Unis

Russie

République tchèque

Allemagne

Le calendrier du tournoi

(Heures du Québec)

26 DÉCEMBRE

Suisse c. Kazakhstan (9 h)

Rép. tchèque c. Russie (9 h)

Suède c. Finlande (13 h)

CANADA c. États-Unis (13 h)

27 DÉCEMBRE

Slovaquie c. Kazakhstan (9 h)

Allemagne c. États-Unis (13 h)

28 DÉCEMBRE

Finlande c. Slovaquie (9 h)

Rép. tchèque c. Allemagne (9 h)

Suisse c. Suède (13 h)

Russie c. CANADA (13 h)

29 DÉCEMBRE

Kazakhstan c. Finlande (9 h)

États-Unis c. Russie (13 h)

30 DÉCEMBRE

Kazakhstan c. Suède (9 h)

Allemagne c. CANADA (9 h)

Slovaquie c. Suisse (13 h)

États-Unis c. Rép. tchèque (13 h)

31 DÉCEMBRE

Suède c. Slovaquie (9 h)

Russie c. Allemagne (9 h)

Finlande c. Suisse (13 h)

CANADA c. Rép. tchèque (13 h)

2 JANVIER

Match de relégation 1 (4 h)

Quarts de finale (6 h 30 à 14 h)

4 JANVIER

Match de relégation 2 (5 h)

Demi-finales (9 h et 13 h)

Demi-finale #1 (9 h)

Demi-finale #2 (13 h)

5 JANVIER