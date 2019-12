Noël vert à Montréal, Noël blanc pour le reste du Québec

Vert-lutin pour Montréal et l’Outaouais, blanc-barbe du père Noël pour le reste de la province, voici à quoi ressemblera le sol québécois dans cette semaine nuageuse.

Lundi, les dernières traces de neiges auront fondu dans le Grand Montréal et dans la vallée de l’Outaouais, puisque les températures seront positives toute la journée. Il fera 6 degrés à Montréal et sur les Rives, 4 degrés à Gatineau. Ces températures seront accompagnées d’un soleil intermittent.

Dans le reste du Québec, les températures seront aussi douces, les précipitations moins. De la bruine verglaçante et un mélange de pluie et de neige tomberont sur le reste de la vallée du Saint-Laurent, L’Estrie, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent, qui maintiendront le couvert blanc.

En Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay, un peu moins d’un centimètre de neige est attendu.

Réveillon de Noël

Pour le reste de la semaine, les festivités chrétiennes seront célébrées au mieux sous un soleil timide, sinon sous les nuages.

De Gatineau à Sherbrooke, les températures oscilleront de mardi à jeudi entre -10 la nuit et -2 le jour, voire 0 dans la ville estrienne.

Plus au nord, il fera -3 le jour et -12 la nuit à Trois-Rivières et Québec, de -5 à -14 au Lac-Saint-Jean et en Gaspésie, et entre -10 et -15 sur la Côte-Nord, malgré des journées ensoleillées.

Pour la fin de la semaine, un système dépressionnaire devrait passer au dessus de la province, avec comme surprise de taille le type de précipitation qu’elle amènera. En fonction de sa trajectoire, il s’agira d’une bonne neige ou de fortes précipitations, qui pourront atteindre 30 mm par endroits.