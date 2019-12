Temps des Fêtes: cinq activités gratuites à faire à Montréal

MONTRÉAL - Alors que la période des Fêtes bat son plein et que le rythme au travail ralentit, le 24 Heures vous propose cinq activités gratuites à faire pour profiter de tout ce qu'offre la métropole.

Expositions gratuites

Le Musée des beaux-arts de Montréal invite le grand public à venir admirer plusieurs de ses expositions gratuitement du 21 décembre au 5 janvier. Les visiteurs pourront notamment découvrir la collection de céramique japonaise de sir William Van Horne et une collection de tableaux du défunt peintre québécois Jean McEwen.

On peut également aller observer, sans frais, une ancienne vitrine animée de La Maison Ogilvy sur la rue Victoria, juste à côté du Musée McCord. L'entrée de ce musée est d'ailleurs gratuite pour les enfants de 12 ans et moins à longueur d'année.

1380 rue Sherbrooke Ouest (MBAM)

690 rue Sherbrooke Ouest (McCord)

Animer les monolithes

Avez-vous remarqué les énigmatiques monolithes qui se dressent au centre de la place des Festivals? Ils sont habités par cinq créatures fantastiques qui n'attendent que vos encouragements pour en sortir. Chaque jour, dès midi, vous pouvez les libérer en les appelant, en leur parlant ou même en chantant. À cinq participants, vous serez assez pour libérer toute la bande en même temps et faire apparaître une surprise! Cette installation, nommée POP! et faite par le studio Gentilhomme dans le cadre du concours Luminothérapie, s'anime jusqu'en fin de soirée, sauf les 24 et 25 décembre ainsi que le 1er janvier: il faut passer avant 18h.

Place des Festivals, 1499 rue Jeanne-Mance

Montréal en Fêtes

La 7e édition de Montréal en Fêtes envahit la place Jacques-Cartier dans le Vieux-Montréal avec sa série de feux de camp, de musique et de spectacles tous aussi merveilleux les uns que les autres.

Jusqu'au 29 décembre, le public est invité à découvrir La Place Nordique, avec ses installations d'art public et des zones chaleureuses qui offrent une multitude d'activités, notamment un bar de dégustation de produits québécois.

Ne ratez pas le gros party du Nouvel An le 31 décembre. Le site ouvre à 19h et le spectacle principal commence à 22h, alors que l’humoriste Neev réchauffera la scène avant la prestation du groupe de l'année au dernier gala de l'ADISQ, Bleu Jeans Bleu. Ces derniers seront chargés de vous garder bien au chaud dans votre coton ouaté.

Place Jacques-Cartier

Calendrier de l'avent pour randonneur

Pour ceux qui préfèrent les randonnées aux traditionnels partys des Fêtes, Art Public Montréal offre un calendrier de l'avent via sa page Facebook. Jusqu'au 24 décembre, une œuvre photographiée sous la neige ou en lien avec l'hiver et située à Montréal est publiée. Ces 24 suggestions sont autant d'occasions pour les amoureux de la nature de parcourir la ville à la découverte de celles-ci, et d'ajouter un brin d'exercice à une activité culturelle.

facebook.com/artpublicmtl

Feux d'artifice et patinoire

Le 28 décembre et le 4 janvier, des feux d'artifice illumineront le ciel du Vieux-Port à 20h. Ils peuvent être admirés à partir du bord de la patinoire du Bassin Natrel, ou carrément sur la glace, moyennant 7,83 $ par adulte et 5,22 $ par enfant de 6 à 12 ans (ou 20 $ pour la famille).