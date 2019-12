Un Chemin de Noël toujours magique

Cent vingt minutes. Une pause bénéfique de deux heures avant d’entrer dans le sprint final des Fêtes. Le Chemin de Noël, avec ses chants et ses superbes voix, procure cet effet.

Pour la quatrième édition de cette jeune tradition présentée, lundi, le 23 décembre, au Palais Montcalm, Bernard Labadie avait concocté un superbe programme de chant. Un des meilleurs présentés jusqu’à maintenant.

Le Chemin de Noël, qui s’inspire d’une vieille tradition anglaise, est un moment de recueillement et de rassemblement en chant, en musique et en poésie. Il met en vedette le chœur La Chapelle de Québec, dirigé par Bernard Labadie, l’organiste Richard Paré et la harpiste Valérie Milot.

Le baryton canadien Philippe Sly, soliste invité, a été très solide, lors de ces deux interventions.

Victime d’un virus, la comédienne Hélène Florent a cédé sa place à Bernard Labadie pour la lecture des textes. Le chef fondateur et directeur musical s’est très bien tiré d’affaire dans les circonstances.

Magnifiques voix

Les gens ont pu joindre leurs voix à celles, magnifiques et aériennes, des 11 femmes et des 12 hommes de La Chapelle de Québec, pour entamer les Venez, divin Messie, Les anges dans nos campagnes, Ça bergers et Il est né le divin enfant.

L’entrée et la sortie des chanteurs, avec des cierges allumés, sont des moments de chant uniques, où les voix se retrouvent très près des spectateurs. On a l’impression que le temps s’arrête. Le Chemin de Noël est toujours aussi magique.