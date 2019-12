Une (autre) année signée Céline

Céline Dion a laissé sa marque sur 2019. Que ce soit sur scène, sur disque ou tout simplement en arborant un nouveau look en sortant faire des courses, la chanteuse a alimenté les conversations tout au long des 12 derniers mois. Voici notre compte rendu d’une (autre) année signée Dion.

1. Las Vegas, suite et fin

Photo courtoisie, Denise Truscello

Photo Instagram, @p.e.p.e.munoz

Photo courtoisie, L’Oréal

La diva a clôturé 16 années de spectacles à Las Vegas en juin en donnant son tout dernier concert au Caesars Palace. Présent au parterre, nous avons regardé la chanteuse quitter la scène avec ses trois enfants, René-Charles, Eddy et Nelson, pendant qu’une immense photo de René Angélil, l’architecte de cette grande aventure, apparaissait en toile de fond. Selon les chiffres fournis par Billboard et AEG Live, le promoteur des concerts de Céline Dion, ses 1141 représentations au Colosseum ont attiré plus de 4 500 000 personnes et amassé des recettes de 875 millions de dollars. Pas mal pour un pari que tout le monde qualifiait de fou au départ.

2. Carte de mode

Photo courtoisie, Harper’s Bazaar

Céline Dion a cimenté son statut d’icône du style en 2019, en devenant l’égérie de L’Oréal Paris. Annoncée alors qu’elle venait de célébrer son 51e anniversaire, la campagne a débuté en avril par l’entremise d’une publicité télévisée pour Excellent Hair Color, une gamme de produits capillaires, dans laquelle on pouvait l’entendre reprendre Respect d’Aretha Franklin. La diva a connu plusieurs autres moments mode marquants au cours des quatre dernières saisons. La plupart sont survenus au tournant des mois de juin et juillet à Paris, alors qu’elle défrayait la chronique en assistant aux défilés de haute couture vêtue de tenues toujours plus excentriques et déjantées, comme cet étonnant léotard aux allures de maillot de bain porté en plein centre-ville. Sa nouvelle coupe de cheveux au menton, sa couverture du magazine Harper’s Bazaar et son partenariat avec Instagram ont également retenu l’attention.

3. Nouvelle tournée mondiale

Photo Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

Céline Dion a lancé sa tournée mondiale en grande pompe à Québec en septembre, avant d’être contrainte de reporter tous ses spectacles à Montréal à cause d’un virus. Après un retour sur scène éprouvant à Ottawa, la chanteuse a retrouvé sa vitesse de croisière aux États-Unis, éblouissant au passage la critique américaine, qui n’a pas hésité à parler de « classe de maître en performance vocale ». Résultat : quand elle s’est finalement pointée au Centre Bell en novembre pour reprendre ses quatre premiers concerts, elle affichait une forme resplendissante. La tournée Courage récolte également un immense succès populaire. Ses 20 premières représentations ont enregistré des recettes de 45,7 millions $, dont 16,8 millions au Québec.

4. Retour sur disque

Photo courtoisie, Columbia

La chanteuse a effectué un retour sur disque remarqué en novembre en lançant Courage, son premier album anglophone en six ans. Jouant sur plusieurs tableaux en mariant sonorités actuelles (Flying On My Own, Imperfections) et ballades pop destinées aux fans des premiers jours (Lovers Never Die, Falling in Love Again), le disque s’est retrouvé au sommet des palmarès au Québec, au Canada et aux États-Unis, un exploit qu’elle n’avait pas accompli depuis 2002.

Cette dégringolade ne devrait pas avoir trop atteint la chanteuse. En entrevue au Journal en septembre, elle disait être sereine avec toutes ses décisions artistiques.

« La maturité, c’est quelque chose d’extraordinaire, parce que t’oses. Parce que t’as rien à perdre. »