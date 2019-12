Vidéotron acquiert CableAmos

MONTRÉAL | Vidéotron poursuit son implantation en Abitibi-Témiscamingue en faisant l’acquisition de l’entreprise locale CableAmos.

«Nous l’avons dit dans le passé: nous évaluerons et saisirons toute occasion de croissance dans la région. Nous avons hâte et nous sommes fébriles à l’idée d’offrir nos services aux citoyens de la région», a commenté, lundi, par communiqué Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Vidéotron s’attend à ce que cette transaction entre en vigueur dès le printemps prochain. Elle est conditionnelle à l’approbation des autorités réglementaires fédérales.

«Dès lors, les équipes de Vidéotron viendront à la rencontre des Abitibiens demeurant sur le territoire couvert par CableAmos afin de présenter ses produits et d’effectuer ses premières installations», est-il expliqué dans le communiqué envoyé par Vidéotron.

Les clients de CableAmos se retrouvent à d’Amos, à Lebel-Sur-Quévillon, à Senneterre et dans les municipalités avoisinantes. Si l’acquisition est acceptée, ils auront accès à Hélix, la nouvelle plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron.

La direction de la compagnie abitibienne a indiqué que cette entente était une bonne nouvelle, considérant que Vidéotron est «l’entreprise la mieux placée pour créer une saine concurrence dans la région».