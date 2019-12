SABOURIN, Viateur



Le dimanche 22 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Viateur Sabourin, de Rigaud, originaire de Très-Saint-Rédempteur, époux de feu Marie-Jeanne Ranger.Il laisse dans le deuil ses deux enfants Michel (Lucie) et Guylaine (Gérard), ses quatre petites-filles Virginia (Vincent), Myriam, Emmanuelle (Philippe) et Isabelle (Alexandre), son arrière-petite-fille Maëlle, son frère Jean-Denis, sa soeur Hélène, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.M. Sabourin sera exposé aux :450-451-4421 www.aubryetfils.comle vendredi 27 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 28 décembre dès 11h. Les funérailles auront lieu le samedi 28 décembre 2019 à 14h, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud suivies de l'inhumation au cimetière de Très-Saint-Rédempteur.Des dons à la Fondation du Foyer de Rigaud seraient grandement appréciés.