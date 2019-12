MARTIN, Rollande



À Huntingdon le jeudi 19 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Rollande Martin, fille de feu William Martin et feu Yvette Boucher.Prédécédée de son frère Robert (Denise) et de ses soeurs Thérèse (Gaétan) et Jeannette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christine Poirier (Patrice Dionne), Brigitte Poirier (Denis Poirier), Sylvain Poirier (Francine Lantin) et Josée Poirier, ses petits-enfants Patrick (Ange-Marie), Jocelyn (Samy), Robin (Stéphanie), Chloé, Sébastien (Sarah), Alexandre (Emily), Julie-Anne et ses dix arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et soeurs: Réal (feu Céline), André (Diane), Jean (Louise), Alma (Yvon), Laurent, Pierrette (Guy), Georges (Annaïch), Monique (Denis), Albert, Jean-Louis (Carole) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille accueillera parents et amis le jeudi 2 janvier 2020, de 19h à 21h et le vendredi 3 janvier 2020, de 9h30 à 10h30, au salon funéraire:170 RUE CHÂTEAUGUAYHUNTINGDON, QC450-264-5331Les funérailles auront lieu le vendredi 3 janvier 2020, à 11h à l'église Saint-Joseph, Huntingdon.Inhumation au cimetière Saint-Joseph au printemps 2020.Des dons en sa mémoire peuvent être faits aux Dames Auxiliaires du C.H.C.H. 198, rue Châteauguay, Huntingdon, QC, J0S 1H0.