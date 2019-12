MARCOTTE (née Chalifour)

Irène



À Longueuil, le 19 décembre, à l'âge de 93 ans, est décédée Irène Chalifour, épouse de feu Maurice Marcotte.Elle laisse dans le deuil son frère Roger (Monique Milot), ses enfants Christiane (feu Yves Durocher), Jean-Louis (Céline Dutil) et Raynald (Rosanne Royer), ses petits-enfants Stéphane, Evelyne, Daniel, Mélanie, Valérie, Jacynthe et Geneviève, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 27 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h30, en plus du samedi 28 décembre 2019 dès 9h à :6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QUÉBEC J3Y 8Z4Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le samedi 28 décembre 2019 dès 11h en la chapelle du salon. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD René-Lévesque pour l'excellent service, le soutient ainsi que la qualité des soins, tout au long de son séjour.