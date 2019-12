COLLETTE, Ginette



À Montréal, le 17 décembre 2019, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Ginette Collette Julien, épouse de M. Bernard Julien.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Roger, Nancy (Éric), Suzanne (Michel) et Annie (Raymond), ses petits-enfants Nicolas, Antoine, Sarah, Laurence, Leely Jade, Olivier, Yan-Mathieu, Justine, Justin et Francis, ses soeurs Diane et Lorraine, son frère Gérald (Raymonde), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 28 décembre 2019 de 13h à 16h au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal serait apprécié en sa mémoire.