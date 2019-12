LUSSIER, Gilles



Paisiblement et entouré de sa famille, au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, le 21 décembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Gilles Lussier, époux de feu Mme Louisette Nolin et conjoint de fait de Mme Thérèse Marier. Il était résident de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville).Il laisse dans le deuil ceux qu'il a aimés, ses enfants : feu Pierre, Jocelyn (Lucie Lévesque), Daniel (feu Micheline Fortin), Johanne, feu Francine (Réjean Ostiguy) Robert Lussier (Nathalie Faille) et Stéphane Lussier, ses petits-enfants : Ian, feu Benoit, Sébastien, Andréane, Michaël, Nancy, Évelyne, Audrey, Sarah, Samuel, Simon et Annabelle, ses arrière-petits-enfants : Élisabeth, Thomas, Yolie, ses beaux-enfants : Lise (Daniel Girard), Gaëtan Audette (Brigitte Landreville), ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses cousins et ses cousines, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Gilles Lussier sera exposé au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefunéraire.cale vendredi 27 décembre 2019 de 18h00 à 21h00 et samedi le complexe sera ouvert dès 9h00. Les funérailles auront lieu samedi le 28 décembre 2019, à la Cathédrale de Saint-Jean-sur-Richelieu à 11h00.En sa mémoire, des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu Rouville seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au :