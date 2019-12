JANNELLE, née HOTTOTE

Denise



À Napierville, le 21 décembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Denise Hottote, épouse de feu Jean-Marc Jannelle.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Bernard (Marielle Turcotte), Hélène (Gilles Rémillard), Michel (feu Lyne Tremblay), Elaine Lebrun et Marc (Chantal Desrosiers), ses petits-enfants : Mélanie, Geneviève, Alexandre, Sophie, Justine, Fréderic, Maxime, Sandie, Marc-Olivier, Sara-Ève, ses 10 arrière-petits-enfants, ses soeurs : Isabelle, Jeannine et Marie-Berthe, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 27 décembre 2019 de 19 h à 22 h ainsi que le samedi 28 décembre 2019 de 11 h à 14 h au :Les funérailles seront célébrées en l'église de Napierville, le samedi 28 décembre 2019 à 14 h.