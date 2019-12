LEGAULT, Lise née Chartrand



À Laval, le 22 décembre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Mme Lise Chartrand, épouse de M. André Legault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Céline), Daniel (Brigitte), ses petits-enfants, Marc-André, Marie-Ève, Andréane, Philippe, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 27 décembre de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi le 28 décembre dès 9h au complexe funéraire :FABREVILLE-LAVAL(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 10h au salon du complexe, suivi de l'inhumation au cimetière Sainte-Dorothée à Laval.Au lieu de fleurs vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.