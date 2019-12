Ce lanceur et sa femme arrêtés au stade des Patriots de la Nouvelle-Angleterre

Le lanceur du baseball majeur Rich Hill et son épouse Caitlin souhaitaient assister au match de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Gillette Stadium, samedi, mais leur visite ne s’est pas déroulée comme prévu.

Selon ce qu’a rapporté le quotidien Boston Globe, lundi, le couple a été arrêté après avoir voulu entrer dans le stade malgré le refus des agents. Le principal dirigeant du service de police de la ville de Foxboro, au Massachusetts, Robert Bolger, a déclaré au journal que Mme Hill avait tenté à plusieurs reprises de se diriger vers l’édifice; l’accès lui a été refusé, car elle portait un sac banane jugé trop grand.

La femme de l’artilleur a été ensuite appréhendée et voyant la scène, Rich Hill a essayé d’empêcher les policiers d’envoyer la dame à l’intérieur de leur véhicule. Il a également été interpellé et accusé de conduite inappropriée ainsi que d’avoir résisté à une arrestation. Cependant, ces chefs d’inculpation ont été modifiés lundi et les gestes évoqués sont désormais considérés comme des infractions civiles.

Les deux prévenus ont dû payer chacun une amende de 500 $, d’après un porte-parole du bureau du procureur du comté de Norfolk.

«Malgré les événements survenus samedi, mon respect pour les forces de l’ordre demeure le même. Par contre, voir ma femme menottée à cause d’un problème relié à son sac banane a été extrêmement difficile pour moi. Tout cela a pris une ampleur démesurée et nous sommes heureux que cette histoire soit derrière nous», a déclaré le lanceur par le biais d’un communiqué diffusé par son avocat Francis T. O’Brien fils.

Joueur autonome, Hill a porté l’uniforme des Dodgers de Los Angeles au cours des quatre dernières saisons. En 2019, le natif du Massachusetts a conservé une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 2,45.