Devils c. Blackhawks: une soirée familiale qui finit mal chez les Boqvist

Les retrouvailles des frères Jesper et Adam Boqvist, qui évoluent respectivement pour les Devils du New Jersey et les Blackhawks de Chicago, ont fini en queue de poisson, lundi, au United Center, car les deux frangins ont été incapables de terminer la rencontre.

En étant à leur premier duel fratricide dans la Ligue nationale, ils espéraient certes mieux, eux qui se sont côtoyés brièvement avec le Brynas IF de la ligue élite suédoise en 2017-2018. Qui plus est, leurs parents assistaient au match.

En plus de l’humiliant revers de 7 à 1 de son équipe, Adam Boqvist a plié bagage prématurément en raison d’une blessure à l’épaule droite subie en première période. Le problème serait mineur, d’après le quotidien Chicago Tribune, mais le Suédois pourrait manquer une ou deux parties. Pour sa part, son frère aîné a reçu un coup de coude à la tête et il a été retiré de la rencontre par mesure préventive. Son cas est évalué quotidiennement.

Durant ce court laps de temps, Jesper a réussi à écoper d'un deux minutes pour bâton élevé... à l'endroit de son frère, évidemment.

PHOTO AFP

Les deux patineurs disputent leur première saison dans la Ligue nationale de hockey. Huitième choix au total en 2018, Adam Boqvist, 19 ans, a joué 14 matchs avec les Hawks jusqu’ici, inscrivant un but et deux mentions d’aide. L’ancien défenseur des Knights de London, dans la Ligue junior de l’Ontario, a également obtenu six points en 15 sorties avec la filiale située à Rockford.

De son côté, Jesper Boqvist, 21 ans, a été sélectionné au deuxième tour, soit au 36e rang, par les Devils en 2017. L’attaquant a amassé trois aides en 22 affrontements cette année, lui qui a effectué ses débuts dans le circuit Bettman le 5 octobre, soit environ quatre semaines avant son frère.