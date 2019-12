VERMETTE, Claire

(née Beauchamp)



À La Prairie, le 19 décembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Claire Vermette, entourée de sa famille.Elle laisse dans le deuil son mari Maurice Vermette, ses enfants Francine (Jean-Roch), Michel et Daniel (feu Lisette), son petit-fils Gabriel, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD La Prairie et spécialement toute l'équipe du 1er et 4ième étage pour leur humanité et les soins prodigués.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 28 décembre 2019, de 10h à 14h. Une cérémonie commémorative aura lieu à 13h30 et un goûter sera ensuite servi.