MAJOR, Évangeline

(née Bastien)



Le 22 décembre 2019, à l’âge de, est décédé Madame Évangeline Bastien, épouse de feu Azarie Major.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marie (Pierrette Jutras), feu Gisèle, Roger (Jacqueline Corbin), Gilles, Denise, Pierre et Dominic, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le vendredi 27 décembre de 10h à 12h30. Les funérailles seront célébrées le vendredi 27 décembre 2019 à 13h en l’église St-Antoine-Marie-Claret au 10 660, rue Larose à Montréal, suivies de l’inhumation.