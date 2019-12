Guy Nantel songe sérieusement à la chefferie du Parti québécois

L'humoriste Guy Nantel affirme songer sérieusement à prendre part à la course à la direction du Parti québécois.

Il y a près d’un mois, l’analyste politique Mario Dumont avait laissé entendre que Nantel pourrait présenter sa candidature afin de devenir le nouveau chef du Parti québécois.

Jusqu’ici, Nantel avait été très silencieux et n’avait pas commenté officiellement cette rumeur.

Il l’a toutefois fait mardi matin sur Facebook.

«Vous êtes (très) nombreux à vous informer à propos de la chefferie du PQ, sachez que les règles de la course sortiront dans quelques semaines et que d’ici là, je continue d’y réfléchir le plus sérieusement du monde. Je sais, ça prend du temps, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre pour moi, pour mes proches et bien évidemment pour le parti. À suivre donc et merci pour votre grand intérêt», a-t-il écrit dans ses vœux de Noël adressés à ses admirateurs.

Rappelons que le Parti québécois lancera sa course à la chefferie le 1er février prochain.