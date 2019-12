Même si tout n’a pas toujours été parfait, le Canadien a remporté trois des quatre matchs de ce voyage. Phillip Danault et ses coéquipiers peuvent quitter pour la pause de Noël avec le sentiment du travail accompli.

« On a un autre gros voyage qui s’en vient après Noël. Mais celui-là était important. On a récolté six points sur huit, c’est un gros voyage. On va revenir dans l’avion, ça va être le fun, tout le monde aura le sourire dans la face. »

– Phillip Danault

Le Canadien en a eu plein les bras dans les premières minutes de jeu. Sans la vigilance de Tomas Tatar et son exécution rapide, les Jets auraient pu ouvrir la marque dès la 15e seconde de jeu.

« C’est une simple question de réaction. J’ai vu la rondelle glisser vers le filet, j’ai tenté de l’arrêter. J’ai été suffisamment chanceux pour réussir. Ç’aurait été un coup dur de commencer le match de cette façon. »

– Tomas Tatar

Nick Suzuki a également connu un bon match en ajoutant deux passes à sa fiche. Au cours de ce voyage, la recrue a récolté quatre points. Il a également été à l’origine de plusieurs jeux à couper le souffle.

« Je gagne en confiance à tous les matchs. J’essaie de faire mon chemin dans cette ligue. J’apprends des choses tous les jours à l’entraînement, pendant les matchs et en visionnant des séquences. Je suis encore en train d’apprendre l’espace qui m’est disponible sur la glace et je sens que ça va de mieux en mieux. »

– Nick Suzuki

Victor Mete a effectué un retour au jeu après une absence de trois semaines. Il a été le défenseur le moins utilisé par Claude Julien (13 min 20 s), mais étant donné la durée de son absence, il s’est dit satisfait de son match.

« Ç’a été un soulagement de pouvoir jouer avant Noël. Je sentais une certaine raideur au début, lors de mes arrêts et de mes départs, mais en général, je me suis bien senti. »

– Victor Mete