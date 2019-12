NFL: les éléments à surveiller

Même s’il ne reste qu’une seule semaine d’activités dans la NFL, il y a encore trois enjeux majeurs pour certaines formations.

49ers ou Seahawks?

Il reste deux sections de la NFL n'ayant toujours pas un champion. Dans l'Ouest de l’Association nationale, les 49ers de San Francisco (12-3) et les Seahawks de Seattle (11-4) bataillent depuis plusieurs semaines. Comme la vie fait bien les choses, ces deux formations s’affronteront lors du dernier match de la saison régulière 2019, dimanche soir. Le gagnant de ce duel épique remportera le titre, mais l’autre ne sera pas en reste, car elle obtiendra l’une des deux laissez-passer pour les éliminatoires dans l'association.

La division de la honte

Toujours dans la Nationale, mais dans la division Est, il n’y a toujours pas de champion en raison de la médiocrité des équipes qui la compose. Si les Giants de New York (4-11) et les Redskins de Washington (3-12) sont déjà éliminés depuis belle lurette, les Eagles de Philadelphie (8-7) et les Cowboys de Dallas (7-8) peuvent toujours rêver aux éliminatoires.

Les Aigles ont pris contrôle de leur destinée dans cette course avec un gain de 17 à 9 sur leurs rivaux directs lors de la 16e semaine. Ils devront cependant vaincre les Giants ou espérer un gain des Redskins sur les Cowboys pour remporter le titre.

La dernière place dans l’Américaine

Dans l’Association américaine, il reste seulement une place en éliminatoires et trois équipes la convoitent, soit les Titans du Tennessee (8-7), les Steelers de Pittsburgh (8-7) et les Raiders d’Oakland (7-8).

Dans le cas des Titans, ils doivent défaire les Texans de Houston (10-5) ou espérer des revers des autres concurrents.

De leur côté, les Steelers ont toute une commande, soit vaincre les puissants Ravens de Baltimore (13-2). L’équipe de la Pennsylvanie a d’ailleurs placé le nom du quart-arrière Mason Rudolph sur la liste des blessés à long terme, ce qui signifie que sa campagne est terminée.

Finalement, les Raiders n’ont pas d’autre choix que de vaincre les Broncos de Denver (6-9) et d’espérer des revers des Titans et des Steelers. Disons que leurs chances sont bien minces.