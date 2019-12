Opérée à 22 semaines dans le ventre de sa mère

Une fillette de Québec n’aurait jamais pu venir au monde, n’eût été une chirurgie pratiquée alors qu’elle était toujours dans le ventre de sa mère. Malgré la gravité de sa situation, la petite miraculée est aujourd’hui en pleine santé et ne gardera aucune séquelle, grâce aux prouesses de la médecine.

Paisiblement endormie dans les bras de sa mère et sous le regard attendri de son père, la petite Emmy n’a encore aucune idée de tout ce qu’elle leur a fait vivre.

Souffrant d’un chylothorax, un épanchement de liquide lymphatique dans la paroi qui entoure les poumons, l’enfant a dû être opérée avant même sa naissance, à la 22e semaine de grossesse.

Photo Stevens LeBlanc

« Ils ont vu le liquide à l’échographie de 20 semaines. Ils ont passé des radiographies supplémentaires et, à la fin, ils nous ont dit que notre petit minou n’allait pas bien », relatent Marie-Pier Ouellet et Daniel Lacroix, encore chamboulés par les émotions vécues à ce moment-là. « C’était un drame pour nous ».

Un contact a rapidement été fait avec l’équipe du Dr François Audibert au CHU Sainte-Justine. Spécialisé dans les thérapies fœtales, le médecin a rapidement confirmé le diagnostic puisque le liquide continuait de s’accumuler rapidement dans le thorax de la petite.

« Ça passe ou ça casse »

« C’est un problème de plomberie, pour dire les choses simplement. Il y a une accumulation de liquide lymphatique autour des poumons et ça vient les comprimer, en plus de pouvoir comprimer le cœur », explique le chirurgien, qualifiant la situation d’Emmy de critique. Dans un tel cas, les poumons ne peuvent se développer et le cœur peut s’arrêter de battre à tout moment.

« Ça passe ou ça casse, comme on dit. C’était une question de vie ou de mort », souligne le père de la petite, Daniel Lacroix.

La délicate intervention consistait à installer deux drains à l’intérieur du thorax pour permettre au liquide de s’évacuer par lui-même, redonnant de l’espace aux poumons et au cœur. Le médecin a atteint le fœtus d’environ une livre par une aiguille insérée dans le ventre de la mère. Un grand moment de stress pour cette dernière

« Le Dr Audibert est un magicien, tout simplement. Je peux vous garantir que quand il a dit : “OK, là, je suis dans le bébé”, j’ai arrêté de respirer ! » se souvient Mme Ouellet. Immédiatement après l’installation des cathéters, les parents ont pu être rassurés en voyant sur l’échographie le liquide s’évacuer. L’opération était un succès.

Évolution médicale

« Cette petite fille n’aura plus besoin de chirurgie, outre une petite chirurgie d’un jour pour récupérer un des drains. Elle n’aura pas de traitements ni rien. Elle pourrait vivre 100 ans comme ça et devenir championne olympique ou prix Nobel au passage », se réjouit le Dr Audibert, qui pratique cette opération quelques fois seulement par année.

L’avènement des techniques d’échographie et d’instruments chirurgicaux de plus en plus miniaturisés est ce qui a permis la concrétisation de telles prouesses médicales. Grâce à ces interventions, les médecins de Sainte-Justine peuvent maintenant sauver un nombre encore plus important de bébés.

« Ça permet d’opérer certaines conditions avant la naissance, dans des cas où l’on croit qu’il serait trop tard si on attend. [...] Les techniques évoluent et les résultats s’améliorent d’année en année. Ça ne permet pas encore de tous les sauver, malheureusement, mais on en sauve de plus en plus », note François Audibert.

Emmy a finalement vu le jour le 30 octobre dernier, en pleine santé. « C’est un bébé spécial, un petit miracle. On y a toujours cru, mais il a fallu que les astres soient alignés », confient-ils, insistant sur cet espoir qu’ils n’ont jamais perdu.

« Si ça peut inspirer d’autres parents, montrer qu’il n’y a pas juste des drames. Il faut croire et faire confiance aux médecins. On chiale souvent sur le système de santé, mais on a de la chance au fond ».